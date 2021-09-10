https://ria.ru/20210910/germaniya-1749493986.html

В Германии не ответили на вопрос о запуске "Северного потока — 2" в октябре

В Германии не ответили на вопрос о запуске "Северного потока — 2" в октябре - РИА Новости, 10.09.2021

В Германии не ответили на вопрос о запуске "Северного потока — 2" в октябре

В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании отказались комментировать возможность запуска "Северного потока — 2" в октябре, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:22

2021-09-10T12:22

2021-09-10T12:22

экономика

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сша

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евросоюз

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании отказались комментировать возможность запуска "Северного потока — 2" в октябре, заявил РИА Новости представитель германского ведомства."Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию", - ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября.Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210910/gaz-1749493558.html

https://ria.ru/20210910/potok-1749490096.html

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экономика, украина, сша, германия, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия