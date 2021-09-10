https://ria.ru/20210910/gaz-1749582259.html

Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд

Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд - РИА Новости, 10.09.2021

Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд

Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:16

2021-09-10T18:16

2021-09-10T18:16

экономика

в мире

европа

газпром

fitch ratings

северный поток — 2

дмитрий маринченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_96:478:2887:2048_1920x0_80_0_0_aaeba12d5db9de0ad0fb28a1d9a4d141.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.

https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко