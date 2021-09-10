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Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд
Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд - РИА Новости, 10.09.2021
Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд
Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:16
2021-09-10T18:16
экономика
в мире
европа
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
дмитрий маринченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
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экономика, в мире, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко
18:16 10.09.2021
 
Цена на газ в Европе поставила очередной рекорд

Цена газа на европейском рынке превысила 710 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 710 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 05:49
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
 
ЭкономикаВ миреЕвропаГазпромFitch RatingsСеверный поток — 2Дмитрий Маринченко
 
 
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