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Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа
Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
союзное государство
экономика
белоруссия
александр лукашенко
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ."Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства (к июлю 2022 года)", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг заявил, что документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, россия, роман головченко
14:02 10.09.2021
 
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа

Россия и Белоруссия договорились о разработке принципов работы общего рынка газа

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Минская"
Газокомпрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ.
"Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства (к июлю 2022 года)", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг заявил, что документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.
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Союзное государствоЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
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