https://ria.ru/20210910/gaz-1749520878.html
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа
Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
союзное государство
экономика
белоруссия
александр лукашенко
михаил мишустин
россия
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/24951/96/249519616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_002a53c9edd22d6f703f4884e9522ba9.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ."Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства (к июлю 2022 года)", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг заявил, что документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20210909/gaz-1749398257.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/24951/96/249519616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bf72785fa576b4a6ab3298341c6792d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, россия, роман головченко
Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа
Россия и Белоруссия договорились о разработке принципов работы общего рынка газа