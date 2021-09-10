https://ria.ru/20210910/gaz-1749520878.html

Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа

Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа

Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:02

2021-09-10T14:02

2021-09-10T14:02

союзное государство

экономика

белоруссия

александр лукашенко

михаил мишустин

россия

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/24951/96/249519616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_002a53c9edd22d6f703f4884e9522ba9.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ."Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства (к июлю 2022 года)", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг заявил, что документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20210909/gaz-1749398257.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, россия, роман головченко