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Германия не получила документы по "Северному потоку — 2" для приема газа
Германия не получила документы по "Северному потоку — 2" для приема газа - РИА Новости, 10.09.2021
Германия не получила документы по "Северному потоку — 2" для приема газа
Горнодобывающее управление Штральзунда пока не получило необходимых документов по обеим ниткам "Северного потока — 2" для выдачи разрешения на прием газа,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:19
2021-09-10T12:19
2021-09-10T12:19
экономика
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северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Горнодобывающее управление Штральзунда пока не получило необходимых документов по обеим ниткам "Северного потока — 2" для выдачи разрешения на прием газа, заявил РИА Новости представитель ведомства."Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т.е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов", - заявил он.Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Ранее в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили РИА Новости, что для выдачи разрешения на прием газа регулятору - горнодобывающему управлению Штральзунда - компания-оператор должна предоставить документацию, которая подтверждает "герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток — 2". Данные документы необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода.Необходимые испытания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии проводятся признанными независимыми экспертами в соответствии с Постановлением о морской добыче, другой независимый эксперт подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств в зоне 12 морских миль, а также на суше в соответствии с Постановлением о газопроводах высокого давления, уточнили в ведомстве."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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Финал в прокладке "Северного потока — 2"
Точка в прокладке "Северного потока 2". На барже "Фортуна" сварили последнюю трубу под номером 200 858 и погрузили ее на дно немецкой Балтики.
2021-09-10T12:19
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РИА Новости
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экономика, в мире, германия, северный поток — 2, россия
Германия не получила документы по "Северному потоку — 2" для приема газа
Немецкий регулятор не получил документы по "Северному потоку — 2" для приема газа
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости.
Горнодобывающее управление Штральзунда пока не получило необходимых документов по обеим ниткам "Северного потока — 2
" для выдачи разрешения на прием газа, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т.е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов", - заявил он.
Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили РИА Новости, что для выдачи разрешения на прием газа регулятору - горнодобывающему управлению Штральзунда - компания-оператор должна предоставить документацию, которая подтверждает "герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток — 2". Данные документы необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода.
Необходимые испытания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии проводятся признанными независимыми экспертами в соответствии с Постановлением о морской добыче, другой независимый эксперт подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств в зоне 12 морских миль, а также на суше в соответствии с Постановлением о газопроводах высокого давления, уточнили в ведомстве.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.