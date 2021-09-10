https://ria.ru/20210910/garage-1749354488.html

В "Гараже" открылись две новые выставки

В "Гараже" открылись две новые выставки - РИА Новости, 11.09.2021

В "Гараже" открылись две новые выставки

В Музее современного искусства "Гараж" открылись две новые выставки: немецкого фотографа Томаса Деманда "Зеркало без памяти" и "Служба времени. О природе... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-10T10:38

2021-09-10T10:38

2021-09-11T01:10

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Музее современного искусства "Гараж" открылись две новые выставки: немецкого фотографа Томаса Деманда "Зеркало без памяти" и "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта", в которую вошли работы 30 художников из разных стран. "Зеркало без памяти"Экспозиция Деманда разделена на несколько тематических частей, из-за чего ей отвели два этажа Музея. На первом представлены работы фотографа, посвященные "осмыслению идей макетности и модели", которые доминируют в искусстве немецкого художника. На втором — зрители могут увидеть подвесные конструкции-кинотеатры, напоминающие огромные космические корабли. На них транслируют фильмы Александра Клуге — известного немецкого режиссера, писателя и общественного деятеля. "Эти кинопавильоны, спроектированные Демандом, — парящие модели, отдаленно отсылающие к конструктивистскому формообразованию. В свою очередь фильмы Клуге являются видеопродолжениями или видеоинтерпретациями трех работ Деманда, представленных на выставке: "Хранилище", "Пять глобусов", "Руина", — рассказывает куратор Екатерина Иноземцева. Основная часть экспозиции объединяет работы Томаса Деманда, созданные им в период с 1991 по 2021 годы. Последний цикл он создал специально для "Гаража", посвятив его истории Эдварда Сноудена."Работы Деманда живут в постоянном мерцании между событием и его образом, которое заметно корректирует наше восприятие времени. На его фотографиях никогда нет людей или видимого действия, нам часто сложно соотнести картинку с каким бы то ни было событием, точкой на временной шкале, — отмечает Иноземцева. — Работы Деманда принципиально не складываются в последовательное повествование, они единичны, фрагментированы, осколочны". "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"Выставка посвящена памяти российского художника Никиты Алексеева, которого не стало в марте этого года.Главной темой экспозиции стало время, его 30 мастеров из стран Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии и Кавказа рассматривают через призму зависимости человека от этого "по-настоящему невозбновляемого ресурса". Например, художница Елена Ковылина выходила в открытой море на хлипкой лодке в проекте "Спасите мою душу", а Хэ Юньчан вырезал на своем теле линию длиной в метр. Таким образом он высказался против диктатуры. Обе выставки продлятся 30 января 2022 года. Возрастное ограничение "Службы времени" – 18+, "Зеркало без памяти" – 6+.

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выставки, новости культуры, гараж, западная европа, кавказ, музеи