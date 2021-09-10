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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/garage-1749354488.html
В "Гараже" открылись две новые выставки
В "Гараже" открылись две новые выставки - РИА Новости, 11.09.2021
В "Гараже" открылись две новые выставки
В Музее современного искусства "Гараж" открылись две новые выставки: немецкого фотографа Томаса Деманда "Зеркало без памяти" и "Служба времени. О природе... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-10T10:38
2021-09-11T01:10
культура
выставки
новости культуры
гараж
западная европа
кавказ
музеи
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Музее современного искусства "Гараж" открылись две новые выставки: немецкого фотографа Томаса Деманда "Зеркало без памяти" и "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта", в которую вошли работы 30 художников из разных стран. "Зеркало без памяти"Экспозиция Деманда разделена на несколько тематических частей, из-за чего ей отвели два этажа Музея. На первом представлены работы фотографа, посвященные "осмыслению идей макетности и модели", которые доминируют в искусстве немецкого художника. На втором — зрители могут увидеть подвесные конструкции-кинотеатры, напоминающие огромные космические корабли. На них транслируют фильмы Александра Клуге — известного немецкого режиссера, писателя и общественного деятеля. "Эти кинопавильоны, спроектированные Демандом, — парящие модели, отдаленно отсылающие к конструктивистскому формообразованию. В свою очередь фильмы Клуге являются видеопродолжениями или видеоинтерпретациями трех работ Деманда, представленных на выставке: "Хранилище", "Пять глобусов", "Руина", — рассказывает куратор Екатерина Иноземцева. Основная часть экспозиции объединяет работы Томаса Деманда, созданные им в период с 1991 по 2021 годы. Последний цикл он создал специально для "Гаража", посвятив его истории Эдварда Сноудена."Работы Деманда живут в постоянном мерцании между событием и его образом, которое заметно корректирует наше восприятие времени. На его фотографиях никогда нет людей или видимого действия, нам часто сложно соотнести картинку с каким бы то ни было событием, точкой на временной шкале, — отмечает Иноземцева. — Работы Деманда принципиально не складываются в последовательное повествование, они единичны, фрагментированы, осколочны". "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"Выставка посвящена памяти российского художника Никиты Алексеева, которого не стало в марте этого года.Главной темой экспозиции стало время, его 30 мастеров из стран Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии и Кавказа рассматривают через призму зависимости человека от этого "по-настоящему невозбновляемого ресурса". Например, художница Елена Ковылина выходила в открытой море на хлипкой лодке в проекте "Спасите мою душу", а Хэ Юньчан вырезал на своем теле линию длиной в метр. Таким образом он высказался против диктатуры. Обе выставки продлятся 30 января 2022 года. Возрастное ограничение "Службы времени" – 18+, "Зеркало без памяти" – 6+.
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выставки, новости культуры, гараж, западная европа, кавказ, музеи
10:38 10.09.2021 (обновлено: 01:10 11.09.2021)
 

В "Гараже" открылись две новые выставки

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке Зеркало без памяти - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Музее современного искусства "Гараж" открылись две новые выставки: немецкого фотографа Томаса Деманда "Зеркало без памяти" и "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта", в которую вошли работы 30 художников из разных стран.

"Зеркало без памяти"

Экспозиция Деманда разделена на несколько тематических частей, из-за чего ей отвели два этажа Музея. На первом представлены работы фотографа, посвященные "осмыслению идей макетности и модели", которые доминируют в искусстве немецкого художника.
На втором — зрители могут увидеть подвесные конструкции-кинотеатры, напоминающие огромные космические корабли. На них транслируют фильмы Александра Клуге — известного немецкого режиссера, писателя и общественного деятеля.
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке Зеркало без памяти - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
"Эти кинопавильоны, спроектированные Демандом, — парящие модели, отдаленно отсылающие к конструктивистскому формообразованию. В свою очередь фильмы Клуге являются видеопродолжениями или видеоинтерпретациями трех работ Деманда, представленных на выставке: "Хранилище", "Пять глобусов", "Руина", — рассказывает куратор Екатерина Иноземцева.
Основная часть экспозиции объединяет работы Томаса Деманда, созданные им в период с 1991 по 2021 годы. Последний цикл он создал специально для "Гаража", посвятив его истории Эдварда Сноудена.
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке Зеркало без памяти
1 из 2
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке Зеркало без памяти
2 из 2
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
1 из 2
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
2 из 2
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
"Работы Деманда живут в постоянном мерцании между событием и его образом, которое заметно корректирует наше восприятие времени. На его фотографиях никогда нет людей или видимого действия, нам часто сложно соотнести картинку с каким бы то ни было событием, точкой на временной шкале, — отмечает Иноземцева. — Работы Деманда принципиально не складываются в последовательное повествование, они единичны, фрагментированы, осколочны".
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке Зеркало без памяти - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
Работы фотографа Томаса Деманда на выставке "Зеркало без памяти"

"Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"

Выставка посвящена памяти российского художника Никиты Алексеева, которого не стало в марте этого года.
Главной темой экспозиции стало время, его 30 мастеров из стран Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии и Кавказа рассматривают через призму зависимости человека от этого "по-настоящему невозбновляемого ресурса".
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"

Фрагмент инсталляции Вячеслава Ахунова "Мантры СССР" 1975-2021 на выставке "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"

Экспозиция Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
1 из 3

Фрагмент инсталляции Вячеслава Ахунова "Мантры СССР" 1975-2021 на выставке "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"

Инсталляция Юрия Альберта "Я все еще жив"

Экспозиция Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
2 из 3

Инсталляция Юрия Альберта "Я все еще жив"

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"

Михай Станеску фотографировал свою дочь Дайану в течение 23 лет в одном и том же платье, пока она сама уже не забеременела.

Экспозиция Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
3 из 3

Михай Станеску фотографировал свою дочь Дайану в течение 23 лет в одном и том же платье, пока она сама уже не забеременела.

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
1 из 3

Фрагмент инсталляции Вячеслава Ахунова "Мантры СССР" 1975-2021 на выставке "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта"

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
2 из 3

Инсталляция Юрия Альберта "Я все еще жив"

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
3 из 3

Михай Станеску фотографировал свою дочь Дайану в течение 23 лет в одном и том же платье, пока она сама уже не забеременела.

© Фото : Иван Ерофеев/пресс-служба Музея современного искусства "Гараж"
"Исследуя разные аспекты того, какие формы может принимать в искусстве время — от радикального боди-арта до концептуалистских практик, выставка затронет тему особого внутреннего психоэмоционального труда художника, труда, ведущего к превозмоганию себя и столкновению с колоссальными трудностями, преодоление которых зачастую порождает аффект", — отмечают кураторы Снежана Кръстева и Андрей Мизиано.
Например, художница Елена Ковылина выходила в открытой море на хлипкой лодке в проекте "Спасите мою душу", а Хэ Юньчан вырезал на своем теле линию длиной в метр. Таким образом он высказался против диктатуры.
Обе выставки продлятся 30 января 2022 года. Возрастное ограничение "Службы времени" – 18+, "Зеркало без памяти" – 6+.
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