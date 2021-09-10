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Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения "Запад-2021"
Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения "Запад-2021" - РИА Новости, 10.09.2021
Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения "Запад-2021"
Киев пытается дискредитировать российско-белорусские учения "Запад-2021", распространяя в СМИ фейковые сообщения. Об этом заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:34
2021-09-10T17:16
безопасность
украина
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев пытается дискредитировать российско-белорусские учения "Запад-2021", распространяя в СМИ фейковые сообщения. Об этом заявили в Министерстве обороны.Украинская сторона разослала на электронные адреса российских средств массовой информации вымышленный релиз от имени управления Роспотребнадзора по Воронежской области. В нем говорится, что на одном из полигонов, где проходят маневры, возникла вспышка заболевания.В Минобороны подчеркнули, что это "абсолютно не соответствует действительности". Тем не менее некоторые СМИ не стали проверять информацию и опубликовали этот фейк, указали в ведомстве."Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2021", — добавили в министерстве.В свою очередь, в управление Роспотребнадзора по Воронежской области назвали рассылку фотоколлажем, отметив, что "информация о вспышке дизентерии на военном полигоне в Хохольском районе" не соответствует действительности."Указаний по расследованию случаев инфекционных заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области не выдавалось", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области стабильна, а случаев дизентерии не зарегистрировано.Учения "Запад-2021" стартовали в пятницу одновременно на 14 полигонах: девять из них находятся в России, еще пять — в Белоруссии. В маневрах участвуют около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Они продлятся с 10 по 16 сентября.Как подчеркивал Владимир Путин, эти учения "не направлены против кого бы то ни было". Их цель — проверить уровень готовности к совместным действиям для обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/ucheniya-1749364888.html
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безопасность, украина, россия, "запад-2021" (военные учения)
14:34 10.09.2021 (обновлено: 17:16 10.09.2021)
 
Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения "Запад-2021"

Минобороны обвинило Украину в рассылке фейков, дискредитирующих учения "Запад-2021"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев пытается дискредитировать российско-белорусские учения "Запад-2021", распространяя в СМИ фейковые сообщения. Об этом заявили в Министерстве обороны.
Украинская сторона разослала на электронные адреса российских средств массовой информации вымышленный релиз от имени управления Роспотребнадзора по Воронежской области. В нем говорится, что на одном из полигонов, где проходят маневры, возникла вспышка заболевания.
В Минобороны подчеркнули, что это "абсолютно не соответствует действительности". Тем не менее некоторые СМИ не стали проверять информацию и опубликовали этот фейк, указали в ведомстве.
"Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2021", — добавили в министерстве.
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В свою очередь, в управление Роспотребнадзора по Воронежской области назвали рассылку фотоколлажем, отметив, что "информация о вспышке дизентерии на военном полигоне в Хохольском районе" не соответствует действительности.
"Указаний по расследованию случаев инфекционных заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области не выдавалось", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области стабильна, а случаев дизентерии не зарегистрировано.
Учения "Запад-2021" стартовали в пятницу одновременно на 14 полигонах: девять из них находятся в России, еще пять — в Белоруссии. В маневрах участвуют около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Они продлятся с 10 по 16 сентября.
Как подчеркивал Владимир Путин, эти учения "не направлены против кого бы то ни было". Их цель — проверить уровень готовности к совместным действиям для обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
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