Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/festival-1749395718.html
В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль
В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль - РИА Новости, 10.09.2021
В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль
В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:40
2021-09-10T15:05
культура
псков
франц шуберт
концерты
фестивали
теодор курентзис
музыка
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749504856_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_5fe5146941ffeb97cf0e22cc8b5070fc.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века.В первый день форума, 10 сентября, состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna4. Это пять вокалисток, голоса которых сочетают классическую и джазовую школы.В начале выступления прозвучит редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения."Светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира)", — говорится в сообщении.Во второй части программы организаторы приготовили обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы Καιρός Αγάπης — "Время любить".В субботу, 11 сентября, на сцену выйдет Московский квартет имени Михаила Глинки. Ансамбль, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, исполнит струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова.Художественный руководитель фестиваля — дирижер Николай Хондзинский. Зрители расположатся на нижнем ярусе у основания башни, а также на среднем и верхнем на смотровых площадках за перилами.Варлаамовскую башню отреставрировали благодаря совместному проекту Министерства культуры и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Строение теперь стало музейным объектом: с одной стороны, сохранили его историческую составляющую, с другой — оно стало современным функциональным объектом.
https://ria.ru/20210831/vyksa-1747871957.html
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749504856_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d723334e60efc669cbd7a457e1b91851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
псков, франц шуберт, концерты, фестивали, теодор курентзис, музыка, новости - туризм, новости культуры
07:40 10.09.2021 (обновлено: 15:05 10.09.2021)
 

В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль

© Фото : Андрей Игнатьев / Псково-Изборский объединенный музей-заповедникВарлаамовская башня Псковской крепости
Варлаамовская башня Псковской крепости - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Андрей Игнатьев / Псково-Изборский объединенный музей-заповедник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века.

"Варлаамовская башня сохранила в себе атмосферу Пскова XVI века. Именно отсюда полтысячелетия назад псковичи вели наблюдение и героически отражали многочисленные атаки", — говорят организаторы.

В первый день форума, 10 сентября, состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna4. Это пять вокалисток, голоса которых сочетают классическую и джазовую школы.
В начале выступления прозвучит редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения.
"Светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира)", — говорится в сообщении.
Во второй части программы организаторы приготовили обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы Καιρός Αγάπης — "Время любить".
В субботу, 11 сентября, на сцену выйдет Московский квартет имени Михаила Глинки. Ансамбль, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, исполнит струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова.
Художественный руководитель фестиваля — дирижер Николай Хондзинский.
Зрители расположатся на нижнем ярусе у основания башни, а также на среднем и верхнем на смотровых площадках за перилами.
Варлаамовскую башню отреставрировали благодаря совместному проекту Министерства культуры и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Строение теперь стало музейным объектом: с одной стороны, сохранили его историческую составляющую, с другой — оно стало современным функциональным объектом.
Спектакль Он в Аргентине в рамках фестиваля Арт-Овраг
31 августа, 07:50Культура
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего
 
КультураПсковФранц ШубертконцертыФестивалиТеодор КурентзисМузыкаНовости - ТуризмНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния