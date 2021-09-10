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В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль
В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль - РИА Новости, 10.09.2021
В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль
В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:40
2021-09-10T07:40
2021-09-10T15:05
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века.В первый день форума, 10 сентября, состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna4. Это пять вокалисток, голоса которых сочетают классическую и джазовую школы.В начале выступления прозвучит редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения."Светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира)", — говорится в сообщении.Во второй части программы организаторы приготовили обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы Καιρός Αγάπης — "Время любить".В субботу, 11 сентября, на сцену выйдет Московский квартет имени Михаила Глинки. Ансамбль, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, исполнит струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова.Художественный руководитель фестиваля — дирижер Николай Хондзинский. Зрители расположатся на нижнем ярусе у основания башни, а также на среднем и верхнем на смотровых площадках за перилами.Варлаамовскую башню отреставрировали благодаря совместному проекту Министерства культуры и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Строение теперь стало музейным объектом: с одной стороны, сохранили его историческую составляющую, с другой — оно стало современным функциональным объектом.
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псков, франц шуберт, концерты, фестивали, теодор курентзис, музыка, новости - туризм, новости культуры
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века.
"Варлаамовская башня сохранила в себе атмосферу Пскова XVI века. Именно отсюда полтысячелетия назад псковичи вели наблюдение и героически отражали многочисленные атаки", — говорят организаторы.
В первый день форума, 10 сентября, состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna4. Это пять вокалисток, голоса которых сочетают классическую и джазовую школы.
В начале выступления прозвучит редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения.
"Светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира)", — говорится в сообщении.
Во второй части программы организаторы приготовили обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы Καιρός Αγάπης — "Время любить".
В субботу, 11 сентября, на сцену выйдет Московский квартет имени Михаила Глинки. Ансамбль, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, исполнит струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова.
Художественный руководитель фестиваля — дирижер Николай Хондзинский.
Зрители расположатся на нижнем ярусе у основания башни, а также на среднем и верхнем на смотровых площадках за перилами.
Варлаамовскую башню отреставрировали благодаря совместному проекту Министерства культуры и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Строение теперь стало музейным объектом: с одной стороны, сохранили его историческую составляющую, с другой — оно стало современным функциональным объектом.