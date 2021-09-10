https://ria.ru/20210910/festival-1749395718.html

В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль

В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль - РИА Новости, 10.09.2021

В псковской Варлаамовской башне впервые пройдет фестиваль

В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:40

2021-09-10T07:40

2021-09-10T15:05

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Пскове стартует фестиваль "Ночь в башне". Концертная площадка откроется в отреставрированном строении XVI века.В первый день форума, 10 сентября, состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna4. Это пять вокалисток, голоса которых сочетают классическую и джазовую школы.В начале выступления прозвучит редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения."Светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Специальным гостем концерта станет Ирина Пыжьянова (арфа, колесная лира)", — говорится в сообщении.Во второй части программы организаторы приготовили обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы Καιρός Αγάπης — "Время любить".В субботу, 11 сентября, на сцену выйдет Московский квартет имени Михаила Глинки. Ансамбль, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, исполнит струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка" Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова.Художественный руководитель фестиваля — дирижер Николай Хондзинский. Зрители расположатся на нижнем ярусе у основания башни, а также на среднем и верхнем на смотровых площадках за перилами.Варлаамовскую башню отреставрировали благодаря совместному проекту Министерства культуры и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Строение теперь стало музейным объектом: с одной стороны, сохранили его историческую составляющую, с другой — оно стало современным функциональным объектом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псков, франц шуберт, концерты, фестивали, теодор курентзис, музыка, новости - туризм, новости культуры