https://ria.ru/20210910/evrosoyuz-1749465420.html

Посол Латвии рассказал, почему Украину не принимают в ЕС

Посол Латвии рассказал, почему Украину не принимают в ЕС - РИА Новости, 10.09.2021

Посол Латвии рассказал, почему Украину не принимают в ЕС

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс считает, что в Европейском Союзе нет общего понимания о европейской перспективе Киева, никто не хочет получать новые... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:00

2021-09-10T10:00

2021-09-10T10:00

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украина

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евросоюз

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс считает, что в Европейском Союзе нет общего понимания о европейской перспективе Киева, никто не хочет получать новые проблемы и часть стран-членов пока не видят оснований расширения ЕС.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС."Я не хотел бы спекулировать о десяти, 20 или 30 годах. Ведь сегодня у нас нет общего понимания в Европейском Союзе о европейской перспективе Украины. Однако, как вы знаете, Латвия подписала двустороннее соглашение с Украиной, где мы поддерживаем членство вашей страны в Европейском Союзе. Однако членство - вопрос консенсуса 27 стран. И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды на Украину, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", - сказал посол в интервью изданию "Европейская правда".Он также сообщил, что те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС уже готовые ко вступлению государства, так как "никто не хочет получать новые проблемы".Посол высказал мнение, если Украина продолжит реформы, то сможет ставить вопрос о своем членстве как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. "Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы (Украина - ред.) хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - сказал Пойканс. Он считает, что Украина не очень отличается от Сербии или Северной Македонии в плане готовности ко вступлению в ЕС, хотя страны Балкан – официальные кандидаты на членство.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20210826/integratsiya-1747417018.html

https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html

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в мире, украина, латвия, евросоюз