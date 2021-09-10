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Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро снизился на 32 копейки - РИА Новости, 10.09.2021

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,99 копейки - до 86,1478 рубля, курс доллара - на 36,9 копейки, до... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:50

2021-09-10T13:50

2021-09-10T13:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 31,99 копейки - до 86,1478 рубля, курс доллара - на 36,9 копейки, до 72,76 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,69 копейки, составив 78,7845 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия