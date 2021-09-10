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В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе

В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе - РИА Новости, 10.09.2021

В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе

Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:05

2021-09-10T14:05

2021-09-10T16:02

происшествия

калининград

ленинградский район

следственный комитет россии (ск рф)

ребенок

россия

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КАЛИНИНГРАД, 10 сен — РИА Новости. Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила представитель областного главка СК Наталья Гацко.По предварительным данным, в четверг вечером местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время малыш встал на первую ступеньку ленты и упал, его кисть попала под ограничитель ступеней. Мальчика госпитализировали.Следователи выясняют обстоятельства инцидента.Прокуратура Калининградской области организовала проверку безопасности в торговом комплексе, о ее результатах сообщат позже.

https://ria.ru/20210909/dtp-1749340542.html

калининград

ленинградский район

россия

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происшествия, калининград, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, россия