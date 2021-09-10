Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/eskalator-1749521413.html
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе - РИА Новости, 10.09.2021
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:05
2021-09-10T16:02
происшествия
калининград
ленинградский район
следственный комитет россии (ск рф)
ребенок
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 10 сен — РИА Новости. Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила представитель областного главка СК Наталья Гацко.По предварительным данным, в четверг вечером местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время малыш встал на первую ступеньку ленты и упал, его кисть попала под ограничитель ступеней. Мальчика госпитализировали.Следователи выясняют обстоятельства инцидента.Прокуратура Калининградской области организовала проверку безопасности в торговом комплексе, о ее результатах сообщат позже.
https://ria.ru/20210909/dtp-1749340542.html
калининград
ленинградский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калининград, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, россия
14:05 10.09.2021 (обновлено: 16:02 10.09.2021)
 
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе

СК: двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе в одном из ТЦ Калининграда

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 сен — РИА Новости. Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила представитель областного главка СК Наталья Гацко.
По предварительным данным, в четверг вечером местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время малыш встал на первую ступеньку ленты и упал, его кисть попала под ограничитель ступеней. Мальчика госпитализировали.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Прокуратура Калининградской области организовала проверку безопасности в торговом комплексе, о ее результатах сообщат позже.
Водитель в Тихорецке сбила и прижала к стене дома женщину с ребенком. Кадры ЧП - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:41
На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком
 
ПроисшествияКалининградЛенинградский районСледственный комитет России (СК РФ)ребенокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния