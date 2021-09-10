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В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе - РИА Новости, 10.09.2021
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:05
2021-09-10T14:05
2021-09-10T16:02
происшествия
калининград
ленинградский район
следственный комитет россии (ск рф)
ребенок
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КАЛИНИНГРАД, 10 сен — РИА Новости. Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из торговых центров Калининграда, следователи начали доследственную проверку, сообщила представитель областного главка СК Наталья Гацко.По предварительным данным, в четверг вечером местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время малыш встал на первую ступеньку ленты и упал, его кисть попала под ограничитель ступеней. Мальчика госпитализировали.Следователи выясняют обстоятельства инцидента.Прокуратура Калининградской области организовала проверку безопасности в торговом комплексе, о ее результатах сообщат позже.
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происшествия, калининград, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, россия
14:05 10.09.2021 (обновлено: 16:02 10.09.2021)
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
СК: двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе в одном из ТЦ Калининграда