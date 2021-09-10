Товарооборот Нижегородской области вырос на 26,4%, заявил Никитин
Товарооборот Нижегородской области вырос на 26,4% и превысил пять миллиардов долларов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Внешнеторговый товарооборот Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года вырос на 26,4% и составил 5,06 миллиарда долларов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Товарооборот нашего региона превысил отметку в 5 миллиардов долларов и вырос более чем на четверть по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом 63% всех внешнеторговых операций пришлось на экспорт, который вырос на 32% и практически достиг 3,2 миллиарда долларов. Еще около 1,9 миллиарда – это импорт товаров в регион, он увеличился на 18%", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, торговыми партнерами региона уже стали 138 стран.
Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в географической структуре внешней торговли ведущее место традиционно занимает дальнее зарубежье: 41% товарооборота приходится на европейские страны, 26% – на государства Азии, Океании и Австралию, 5% – на страны Африки и Ближнего Востока, еще 5% – на страны Америки.
Суммарный товарооборот со странами ближнего зарубежья составил 23% внешнеторгового оборота. В тройке лидеров по-прежнему Белоруссия (693 миллиона долларов), Китай (541 миллион долларов) и Нидерланды (538 миллионов долларов). В топ-10 стран по масштабам торгового сотрудничества также входят Бангладеш, Германия, Польша, Франция, Индия, США, Казахстан.
"Стратегическая цель Нижегородской области – стать одним из лидеров Российской Федерации по международному обороту товаров и услуг. Одна из важнейших задач – это развитие делового сотрудничества региона со странами дальнего зарубежья, прежде всего с Китаем, Турцией, Ираном, Индией, государствами Европейского союза, а также с СНГ, в особенности с Белоруссией и Казахстаном", – подчеркнул Никитин.