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Министр туризма Египта: стоимость туров в страну может снизиться
Министр туризма Египта: стоимость туров в страну может снизиться - РИА Новости, 10.09.2021
Министр туризма Египта: стоимость туров в страну может снизиться
Стоимость туров в Египет расти не будет, она может снизиться, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:23
2021-09-10T19:23
2021-09-10T19:23
туризм
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Стоимость туров в Египет расти не будет, она может снизиться, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани."Стоимость турпродукта по египетскому направлению очень доступна, никакого увеличения не будет. Хочу сказать, что цена, которая составляет примерно 700-800 долларов на неделю, в том числе all inclusive, сейчас такова, потому что у нас регулярные рейсы", – объяснил он. И добавил: "Однако после возобновления чартерного авиасообщения — это, конечно же, российское решение, которого мы ждем, – количество рейсов увеличится и, соответственно, стоимость снизится".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами 9 августа.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Министр туризма Египта: стоимость туров в страну может снизиться
Министр туризма Египта: стоимость туров в страну расти не будет, она может снизиться
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Стоимость туров в Египет расти не будет, она может снизиться, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.
"Стоимость турпродукта по египетскому направлению очень доступна, никакого увеличения не будет. Хочу сказать, что цена, которая составляет примерно 700-800 долларов на неделю, в том числе all inclusive, сейчас такова, потому что у нас регулярные рейсы", – объяснил он.
И добавил: "Однако после возобновления чартерного авиасообщения — это, конечно же, российское решение, которого мы ждем, – количество рейсов увеличится и, соответственно, стоимость снизится".
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами 9 августа.