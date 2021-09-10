https://ria.ru/20210910/egipet-1749518312.html

Египет ожидает увеличения количества рейсов из России

Египет ожидает увеличения количества рейсов из России - РИА Новости, 10.09.2021

Египет ожидает увеличения количества рейсов из России

Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:12

2021-09-10T15:12

2021-09-10T15:12

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

самолеты

авиакомпании

туристы

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани."Мы ожидаем постепенного увеличения количества авиарейсов", – сказал министр в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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