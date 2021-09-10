https://ria.ru/20210910/egipet-1749518312.html
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России - РИА Новости, 10.09.2021
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:12
2021-09-10T15:12
2021-09-10T15:12
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани."Мы ожидаем постепенного увеличения количества авиарейсов", – сказал министр в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа.
https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
Министр туризма: Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.
"Мы ожидаем постепенного увеличения количества авиарейсов", – сказал министр в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Перед этим аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа.