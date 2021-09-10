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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210910/egipet-1749518312.html
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России - РИА Новости, 10.09.2021
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России
Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:12
2021-09-10T15:12
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани."Мы ожидаем постепенного увеличения количества авиарейсов", – сказал министр в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа.
https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:12 10.09.2021
 
Египет ожидает увеличения количества рейсов из России

Министр туризма: Египет ожидает увеличения количества рейсов из России

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Египет надеется, что самолеты между нашими странами будут летать чаще, заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.
"Мы ожидаем постепенного увеличения количества авиарейсов", – сказал министр в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Перед этим аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 07:01Туризм
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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