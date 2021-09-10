https://ria.ru/20210910/dtp-1749557264.html

Суд вынес приговор виновнику ДТП в Подмосковье, где погибли военные

Суд вынес приговор виновнику ДТП в Подмосковье, где погибли военные - РИА Новости, 10.09.2021

Суд вынес приговор виновнику ДТП в Подмосковье, где погибли военные

Водитель грузовика, из-за которого в ДТП в Подмосковье погибли четверо военных, получил пять лет колонии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:25

2021-09-10T16:25

2021-09-10T16:25

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Водитель грузовика, из-за которого в ДТП в Подмосковье погибли четверо военных, получил пять лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.Следствием и судом установлено, что 11 января 2021 года Иван Гавриков, управляя грузовиком, нарушил правила дорожного движения и на автомагистрали М-9 "Балтия" совершил столкновение с четырьмя военными автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих. В результате ДТП четверо военных погибли на месте, еще шестерым причинен тяжкий вред здоровью."Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Гавриков признан виновным по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749364710.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия