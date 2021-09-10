https://ria.ru/20210910/dtp-1749476686.html

В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух школьниц

В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух школьниц - РИА Новости, 10.09.2021

В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух школьниц

Пьяный водитель сбил двух школьниц в Тамбовской области, погибла 11-летняя девочка, ее 13-летняя подружка и пассажир автомобиля доставлены в больницу, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:02

2021-09-10T11:02

2021-09-10T14:29

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух школьниц в Тамбовской области, погибла 11-летняя девочка, ее 13-летняя подружка и пассажир автомобиля доставлены в больницу, сообщает управление СК РФ по региону."По версии следствия, вечером 9 сентября 2021 года подозреваемый, управляя легковым автомобилем "ВАЗ-2114" в состоянии алкогольного опьянения, около дома №36 по улице Зеленой поселка Садовый Кирсановского района допустил наезд на двух школьниц", - говорится в сообщении.В результате 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, ее 13-летняя подруга была госпитализирована в детскую областную больницу. В медучреждение также доставили 51-летнего отца водителя, который находился с ним в автомобиле в момент ДТП.В отношении 30-летнего водителя возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"."В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения", - информирует следствие.

https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749364710.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия