https://ria.ru/20210910/donbass-1749559080.html

В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе

В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 10.09.2021

В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю девять случаев глушения сигнала беспилотников (БПЛА) Специальной... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:34

2021-09-10T16:34

2021-09-10T16:34

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю девять случаев глушения сигнала беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотникам СММ ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА", - заявил Филипоненко на брифинге.По его словам, за неделю народная милиция ЛНР зафиксировала девять случаев воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" украинских силовиков на беспилотники миссии в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская, Горское, Золотое-2, Боброво, Муратово, Бобровское и Малиновое.

https://ria.ru/20210909/reb-1749304253.html

https://ria.ru/20210910/donbass-1749509668.html

бобров

луганская народная республика

станица луганская

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в мире, бобров, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр