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В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе
В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 10.09.2021
В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю девять случаев глушения сигнала беспилотников (БПЛА) Специальной... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:34
2021-09-10T16:34
в мире
бобров
луганская народная республика
станица луганская
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю девять случаев глушения сигнала беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотникам СММ ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА", - заявил Филипоненко на брифинге.По его словам, за неделю народная милиция ЛНР зафиксировала девять случаев воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" украинских силовиков на беспилотники миссии в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская, Горское, Золотое-2, Боброво, Муратово, Бобровское и Малиновое.
https://ria.ru/20210909/reb-1749304253.html
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бобров
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в мире, бобров, луганская народная республика, станица луганская, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
16:34 10.09.2021
 
В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе

В ЛНР зафиксировали девять случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю девять случаев глушения сигнала беспилотников (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотникам СММ ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:53
В ЛНР зафиксировали украинские комплексы РЭБ на участках разведения сил
"Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, за неделю народная милиция ЛНР зафиксировала девять случаев воздействия станций РЭБ "Буковель-АД" украинских силовиков на беспилотники миссии в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Станица Луганская, Горское, Золотое-2, Боброво, Муратово, Бобровское и Малиновое.
Окраины Горловки и Донецка после обстрела
Вчера, 13:20
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
 
В миреБобровЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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