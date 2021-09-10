14:20 10.09.2021 (обновлено: 14:21 10.09.2021)
Москалькова поддержала проект о запрете списания соцвыплат за долги
Омбудсмен Москалькова поддержала проект о запрете на списание социальных выплат за долги
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законодательную инициативу о запрете на списание социальных выплат за долги, вместе с депутатами Госдумы готова проработать законопроект, чтобы он был как можно скорее принят, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Документ защищает средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства.
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Одной из давно назревших проблем оставалось списание социальных пособий и выплат со счетов граждан за долги. Как правило, эти деньги необходимы людям, которым они выплачиваются, как воздух. …В этой связи поддерживаю законодательную инициативу о запрете на списание соцвыплат за долги. Вместе с депутатами Государственной Думы мы готовы проработать этот законопроект, чтобы он был как можно скорее принят.
В аппарат российского омбудсмена поступает немало обращений, связанных со списанием социальных выплат за долги, подчеркнула омбудсмен.
"Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне", - заключила она.
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