https://ria.ru/20210910/dolgi-1749523626.html

Москалькова поддержала проект о запрете списания соцвыплат за долги

Москалькова поддержала проект о запрете списания соцвыплат за долги - РИА Новости, 10.09.2021

Москалькова поддержала проект о запрете списания соцвыплат за долги

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законодательную инициативу о запрете на списание социальных выплат за долги, вместе с... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:20

2021-09-10T14:20

2021-09-10T14:21

общество

единая россия

госдума рф

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала законодательную инициативу о запрете на списание социальных выплат за долги, вместе с депутатами Госдумы готова проработать законопроект, чтобы он был как можно скорее принят, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Ранее депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Документ защищает средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства.В аппарат российского омбудсмена поступает немало обращений, связанных со списанием социальных выплат за долги, подчеркнула омбудсмен."Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне", - заключила она.

https://ria.ru/20210824/banki-1747087640.html

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общество, единая россия, госдума рф, татьяна москалькова, россия