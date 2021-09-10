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В Европарламенте согласовали "жесткий" доклад по России
В Европарламенте согласовали "жесткий" доклад по России - РИА Новости, 10.09.2021
В Европарламенте согласовали "жесткий" доклад по России
Политические группы, представленные в Европейском парламенте, перед началом пленарной сессии в Страсбурге согласовали подготовленный бывшим премьер-министром... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:41
2021-09-10T17:41
в мире
страсбург
евросоюз
госдума рф
брюссель
андрюс кубилюс
европарламент
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Политические группы, представленные в Европейском парламенте, перед началом пленарной сессии в Страсбурге согласовали подготовленный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия EPP (ЕНП) Даниель Костер."Европарламент утвердит не законодательный, но очень важный доклад по основным направлениям отношений ЕС и России. В этом докладе говорится о том, какой бы мы хотели видеть новую стратегию ЕС по отношению к России. В докладе используется очень сильная лексика. Этот доклад уже был согласован с другими политическими группами", - сказал Костер.По его словам, "будет очень интересно посмотреть на то, кто как будет голосовать". Представитель ЕНП подчеркнул, что "это будет своеобразный тест, учитывая жесткие формулировки доклада". В частности, Костер отметил, что некоторые левые силы в Европарламенте "могут испытывать ностальгию по СССР".Ожидается, что подготовивший доклад Кубилюс выступит на сессии докладчиком.Главными мыслями этого объемного документа стали необходимость бороться с угрозами, якобы исходящими от России, российским вмешательством в страны ЕС и соседние государства, а также оказание поддержки продемокртическим силам в России и в соседних с ней странах.В докладе подчеркивается, что ЕС должен продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые отвечают его интересам, в частности, по контролю за вооружениями.В качестве мер "сдерживания" России в документе предлагается расширять санкции, отказаться "принимать капиталы сомнительного происхождения или инвестиции в стратегические объекты, что может ослабить ЕС". Традиционно предлагается также подготовиться к отключению России от системы международных платежей SWIFT, не признавать новый состав Госдумы, "если выборы в законодательные органы России 17-19 сентября 2021 года будут признаны фальсифицированными".Пленарная сессия Европарламента пройдет 13-16 сентября в Страсбурге. Обсуждение доклада по отношениям ЕС с Россией ожидается 14 сентября, 15 сентября пройдет голосование, 16-го объявят его результаты.
https://ria.ru/20210910/sanktsii-1749522368.html
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в мире, страсбург, евросоюз, госдума рф, брюссель, андрюс кубилюс, европарламент, россия
17:41 10.09.2021
 
В Европарламенте согласовали "жесткий" доклад по России

Фракции Европарламента перед пленарной сессией согласовали "жесткий" доклад по России

© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Политические группы, представленные в Европейском парламенте, перед началом пленарной сессии в Страсбурге согласовали подготовленный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия EPP (ЕНП) Даниель Костер.
"Европарламент утвердит не законодательный, но очень важный доклад по основным направлениям отношений ЕС и России. В этом докладе говорится о том, какой бы мы хотели видеть новую стратегию ЕС по отношению к России. В докладе используется очень сильная лексика. Этот доклад уже был согласован с другими политическими группами", - сказал Костер.
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По его словам, "будет очень интересно посмотреть на то, кто как будет голосовать". Представитель ЕНП подчеркнул, что "это будет своеобразный тест, учитывая жесткие формулировки доклада". В частности, Костер отметил, что некоторые левые силы в Европарламенте "могут испытывать ностальгию по СССР".
Ожидается, что подготовивший доклад Кубилюс выступит на сессии докладчиком.
Главными мыслями этого объемного документа стали необходимость бороться с угрозами, якобы исходящими от России, российским вмешательством в страны ЕС и соседние государства, а также оказание поддержки продемокртическим силам в России и в соседних с ней странах.
В докладе подчеркивается, что ЕС должен продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые отвечают его интересам, в частности, по контролю за вооружениями.
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В качестве мер "сдерживания" России в документе предлагается расширять санкции, отказаться "принимать капиталы сомнительного происхождения или инвестиции в стратегические объекты, что может ослабить ЕС". Традиционно предлагается также подготовиться к отключению России от системы международных платежей SWIFT, не признавать новый состав Госдумы, "если выборы в законодательные органы России 17-19 сентября 2021 года будут признаны фальсифицированными".
Пленарная сессия Европарламента пройдет 13-16 сентября в Страсбурге. Обсуждение доклада по отношениям ЕС с Россией ожидается 14 сентября, 15 сентября пройдет голосование, 16-го объявят его результаты.
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В миреСтрасбургЕвросоюзГосдума РФБрюссельАндрюс КубилюсЕвропарламентРоссия
 
 
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