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Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки
Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки - РИА Новости, 10.09.2021
Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки
Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:24
2021-09-10T06:24
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели исследование, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны, и выяснили, хотели бы жители России подрабатывать, и как дополнительные доходы изменят их финансовое положение."Зарплата от подработки позволит 10% опрошенных увеличить доход на сумму до 10% от текущего. 22% респондентов рассказали, что дополнительная занятость нарастит их доходы на сумму от 10 до 30% от текущего. 30% участников исследования смогут стать богаче на 30-50%, а 18% - более, чем на 50%. Каждый пятый опрошенный житель России (20%) с помощью подработки сможет увеличить ежемесячный доход в 2 раза и более" - показал опрос аналитиков.Также в ходе исследования выяснилось, что "16% опрошенных рассчитывают получать от подработки до 15 тысяч рублей ежемесячно, 37% респондентов отметили, что хотели бы увеличить доход на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что желает зарабатывать на подработке от 20 до 50 тысяч рублей, а 26% - более 50 тысяч рублей каждый месяц".Каждый десятый опрошенный отметил, что уже подрабатывает. Еще 64% респондентов рассказали, что хотели бы найти дополнительную занятость. А 26% участников исследования пока не задумываются о подработке.Наиболее подходящей профессией для подработки респонденты считают работу администратором - это отметили 17% опрошенных. Работу курьером выделили 15% участников исследования, профессию водителя - 14%. Еще 12% опрошенных жителей России считают, что подрабатывать выгодно сборщиком заказов в магазинах.При этом 11% респондентов отметили преподавательство или репетиторство, 9% - подработку корректором или редактором, по 8% - дополнительную занятость в качестве фотографа или IT-специалиста. Подрабатывать копирайтером хотели бы 7% опрошенных, менеджером по продажам - 6%, строителем или разнорабочим, а также smm-менеджером - по 5%, компьютерным мастером - 4%, маркетологом или официантом - по 2%. В варианте "Другое" респонденты часто указывали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров, а также бухгалтеров.
https://ria.ru/20210903/platezhi-1748446120.html
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общество, технологии, россия
06:24 10.09.2021
 
Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки

Исследование "Работа.ру": 64 процента россиян хотели бы найти дополнительную занятость

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели исследование, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны, и выяснили, хотели бы жители России подрабатывать, и как дополнительные доходы изменят их финансовое положение.
"Зарплата от подработки позволит 10% опрошенных увеличить доход на сумму до 10% от текущего. 22% респондентов рассказали, что дополнительная занятость нарастит их доходы на сумму от 10 до 30% от текущего. 30% участников исследования смогут стать богаче на 30-50%, а 18% - более, чем на 50%. Каждый пятый опрошенный житель России (20%) с помощью подработки сможет увеличить ежемесячный доход в 2 раза и более" - показал опрос аналитиков.
Также в ходе исследования выяснилось, что "16% опрошенных рассчитывают получать от подработки до 15 тысяч рублей ежемесячно, 37% респондентов отметили, что хотели бы увеличить доход на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что желает зарабатывать на подработке от 20 до 50 тысяч рублей, а 26% - более 50 тысяч рублей каждый месяц".
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Каждый десятый опрошенный отметил, что уже подрабатывает. Еще 64% респондентов рассказали, что хотели бы найти дополнительную занятость. А 26% участников исследования пока не задумываются о подработке.
Наиболее подходящей профессией для подработки респонденты считают работу администратором - это отметили 17% опрошенных. Работу курьером выделили 15% участников исследования, профессию водителя - 14%. Еще 12% опрошенных жителей России считают, что подрабатывать выгодно сборщиком заказов в магазинах.
При этом 11% респондентов отметили преподавательство или репетиторство, 9% - подработку корректором или редактором, по 8% - дополнительную занятость в качестве фотографа или IT-специалиста. Подрабатывать копирайтером хотели бы 7% опрошенных, менеджером по продажам - 6%, строителем или разнорабочим, а также smm-менеджером - по 5%, компьютерным мастером - 4%, маркетологом или официантом - по 2%. В варианте "Другое" респонденты часто указывали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров, а также бухгалтеров.
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