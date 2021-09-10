https://ria.ru/20210910/dokhod-1749452042.html

Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки

Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки - РИА Новости, 10.09.2021

Аналитики: каждый пятый россиянин хотел бы удвоить доход за счет подработки

Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:24

2021-09-10T06:24

2021-09-10T06:24

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели исследование, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны, и выяснили, хотели бы жители России подрабатывать, и как дополнительные доходы изменят их финансовое положение."Зарплата от подработки позволит 10% опрошенных увеличить доход на сумму до 10% от текущего. 22% респондентов рассказали, что дополнительная занятость нарастит их доходы на сумму от 10 до 30% от текущего. 30% участников исследования смогут стать богаче на 30-50%, а 18% - более, чем на 50%. Каждый пятый опрошенный житель России (20%) с помощью подработки сможет увеличить ежемесячный доход в 2 раза и более" - показал опрос аналитиков.Также в ходе исследования выяснилось, что "16% опрошенных рассчитывают получать от подработки до 15 тысяч рублей ежемесячно, 37% респондентов отметили, что хотели бы увеличить доход на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что желает зарабатывать на подработке от 20 до 50 тысяч рублей, а 26% - более 50 тысяч рублей каждый месяц".Каждый десятый опрошенный отметил, что уже подрабатывает. Еще 64% респондентов рассказали, что хотели бы найти дополнительную занятость. А 26% участников исследования пока не задумываются о подработке.Наиболее подходящей профессией для подработки респонденты считают работу администратором - это отметили 17% опрошенных. Работу курьером выделили 15% участников исследования, профессию водителя - 14%. Еще 12% опрошенных жителей России считают, что подрабатывать выгодно сборщиком заказов в магазинах.При этом 11% респондентов отметили преподавательство или репетиторство, 9% - подработку корректором или редактором, по 8% - дополнительную занятость в качестве фотографа или IT-специалиста. Подрабатывать копирайтером хотели бы 7% опрошенных, менеджером по продажам - 6%, строителем или разнорабочим, а также smm-менеджером - по 5%, компьютерным мастером - 4%, маркетологом или официантом - по 2%. В варианте "Другое" респонденты часто указывали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров, а также бухгалтеров.

https://ria.ru/20210903/platezhi-1748446120.html

https://ria.ru/20210909/pokupki-1749280978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия