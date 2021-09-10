https://ria.ru/20210910/dezhurstvo-1749452958.html

Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство

Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство - РИА Новости, 10.09.2021

Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство

Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:05

2021-09-10T07:05

2021-09-10T16:44

безопасность

белоруссия

с-400 «триумф»

панцирь-с1

воздушно-космические силы россии

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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​АЭРОДРОМ БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 10 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.​Как отметили в министерстве, летный состав готов к выполнению всех задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.В пятницу 10 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" - практические действия войск одновременно разыгрываются на 14 полигонах двух стран. Кроме того, в рамках маневров вышла в море группировка кораблей Балтийского флота.Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках "Запада-2021" на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.Маневры продлятся с 10 по 16 сентября

https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749448080.html

белоруссия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», панцирь-с1, воздушно-космические силы россии, россия