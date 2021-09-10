Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210910/dezhurstvo-1749452958.html
Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство
Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство - РИА Новости, 10.09.2021
Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство
Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:05
2021-09-10T16:44
безопасность
белоруссия
с-400 «триумф»
панцирь-с1
воздушно-космические силы россии
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749235156_0:99:2193:1333_1920x0_80_0_0_50d69870b680eba8c2b252917bf0edf1.jpg
​АЭРОДРОМ БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 10 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.​Как отметили в министерстве, летный состав готов к выполнению всех задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.В пятницу 10 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" - практические действия войск одновременно разыгрываются на 14 полигонах двух стран. Кроме того, в рамках маневров вышла в море группировка кораблей Балтийского флота.Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках "Запада-2021" на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.Маневры продлятся с 10 по 16 сентября
https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749448080.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749235156_245:0:2193:1461_1920x0_80_0_0_83e94029e02326d2da1b36739ab37fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», панцирь-с1, воздушно-космические силы россии, россия
07:05 10.09.2021 (обновлено: 16:44 10.09.2021)
 
Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство

Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство на аэродроме Барановичи

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
​АЭРОДРОМ БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 10 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

​"В рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства", - сказали в ведомстве.

​Как отметили в министерстве, летный состав готов к выполнению всех задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.
В пятницу 10 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" - практические действия войск одновременно разыгрываются на 14 полигонах двух стран. Кроме того, в рамках маневров вышла в море группировка кораблей Балтийского флота.
Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках "Запада-2021" на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.
Маневры продлятся с 10 по 16 сентября
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 03:07
В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБезопасностьБелоруссияС-400 «Триумф»Панцирь-С1Воздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния