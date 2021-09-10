https://ria.ru/20210910/desant-1749449374.html

На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин - РИА Новости, 10.09.2021

На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T04:07

2021-09-10T04:07

2021-09-10T04:07

безопасность

рязанская область

рязань

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

ил-76мд

бмд-4м

россия

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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта БМД-4М, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Там также уточнили, что всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России."Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования", - подчеркнул замкомандира Тульского гвардейского соединения ВДВ Сергей Серпухов.Кроме БМД-4М, также будет высажено на парашютах 300 военнослужащих.Десантники погрузили боевую технику в самолеты на аэродроме "Дягилево" под Рязанью. При этом машины десанта были зашвартованы на парашютно-бесплатформенные системы. Далее самолеты с БМД осуществят перелет на аэродром "Ульяновск-Восточный", откуда отправятся на десантную операцию.

https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749448080.html

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безопасность, рязанская область, рязань, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, ил-76мд, бмд-4м, россия