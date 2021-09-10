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На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин - РИА Новости, 10.09.2021
На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T04:07
2021-09-10T04:07
безопасность
рязанская область
рязань
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
ил-76мд
бмд-4м
россия
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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта БМД-4М, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Там также уточнили, что всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России."Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования", - подчеркнул замкомандира Тульского гвардейского соединения ВДВ Сергей Серпухов.Кроме БМД-4М, также будет высажено на парашютах 300 военнослужащих.Десантники погрузили боевую технику в самолеты на аэродроме "Дягилево" под Рязанью. При этом машины десанта были зашвартованы на парашютно-бесплатформенные системы. Далее самолеты с БМД осуществят перелет на аэродром "Ульяновск-Восточный", откуда отправятся на десантную операцию.
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безопасность, рязанская область, рязань, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, ил-76мд, бмд-4м, россия
04:07 10.09.2021
 
На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта БМД-4М, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе активного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М", - сказали в оборонном ведомстве.

Там также уточнили, что всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.
"Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования", - подчеркнул замкомандира Тульского гвардейского соединения ВДВ Сергей Серпухов.
Кроме БМД-4М, также будет высажено на парашютах 300 военнослужащих.
Десантники погрузили боевую технику в самолеты на аэродроме "Дягилево" под Рязанью. При этом машины десанта были зашвартованы на парашютно-бесплатформенные системы. Далее самолеты с БМД осуществят перелет на аэродром "Ульяновск-Восточный", откуда отправятся на десантную операцию.
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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БезопасностьРязанская областьРязаньВоздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы РоссииИл-76МДБМД-4МРоссия
 
 
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