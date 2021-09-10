https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html

В Дании отменили последние антиковидные ограничения

В Дании отменили последние антиковидные ограничения - РИА Новости, 10.09.2021

В Дании отменили последние антиковидные ограничения

Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Датское радио. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:52

2021-09-10T09:52

2021-09-10T11:44

распространение коронавируса

в мире

дания

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 10 сен — РИА Новости. Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Датское радио."Последние существующие ограничения сняты в ночь на пятницу. Школы все еще могут быть закрыты в случае распространения инфекции. Таким образом, заканчивается период длительностью 18 месяцев, когда в Дании было необходимо носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий", — говорится в сообщении.Сама коронавирусная инфекция больше не считается в стране "критически опасным заболеванием". "Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой на уровне общества", — приводит радио слова профессора-инфекциониста Национальной клиники Йенса Лундгрена.Первые ограничения в Дании были введены 11 марта прошлого года, когда была закрыта большая часть общества, введен масочный режим, привычная жизнь была практически парализована. Однако, по мнению специалистов, пока рано говорить о полной победе над эпидемией, поскольку необходимо время для того, чтобы оценить, как поведет себя вирус и насколько эффективной окажется вакцинация.

https://ria.ru/20210909/samolety-1749433854.html

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747884193.html

дания

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в мире, дания, здоровье - общество, коронавирус covid-19