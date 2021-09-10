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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/daniya-1749464109.html
В Дании отменили последние антиковидные ограничения
В Дании отменили последние антиковидные ограничения - РИА Новости, 10.09.2021
В Дании отменили последние антиковидные ограничения
Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Датское радио. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:52
2021-09-10T11:44
распространение коронавируса
в мире
дания
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 10 сен — РИА Новости. Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Датское радио."Последние существующие ограничения сняты в ночь на пятницу. Школы все еще могут быть закрыты в случае распространения инфекции. Таким образом, заканчивается период длительностью 18 месяцев, когда в Дании было необходимо носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий", — говорится в сообщении.Сама коронавирусная инфекция больше не считается в стране "критически опасным заболеванием". "Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой на уровне общества", — приводит радио слова профессора-инфекциониста Национальной клиники Йенса Лундгрена.Первые ограничения в Дании были введены 11 марта прошлого года, когда была закрыта большая часть общества, введен масочный режим, привычная жизнь была практически парализована. Однако, по мнению специалистов, пока рано говорить о полной победе над эпидемией, поскольку необходимо время для того, чтобы оценить, как поведет себя вирус и насколько эффективной окажется вакцинация.
https://ria.ru/20210909/samolety-1749433854.html
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в мире, дания, здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:52 10.09.2021 (обновлено: 11:44 10.09.2021)
 
В Дании отменили последние антиковидные ограничения

Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции

© AFP 2021 / Ritzau Scanpix/ Mikkel Berg PedersenГород Оденс
Город Оденс - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix/ Mikkel Berg Pedersen
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 сен — РИА Новости. Власти Дании с пятницы отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщило Датское радио.
"Последние существующие ограничения сняты в ночь на пятницу. Школы все еще могут быть закрыты в случае распространения инфекции. Таким образом, заканчивается период длительностью 18 месяцев, когда в Дании было необходимо носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий", — говорится в сообщении.
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Сама коронавирусная инфекция больше не считается в стране "критически опасным заболеванием". "Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой на уровне общества", — приводит радио слова профессора-инфекциониста Национальной клиники Йенса Лундгрена.
Первые ограничения в Дании были введены 11 марта прошлого года, когда была закрыта большая часть общества, введен масочный режим, привычная жизнь была практически парализована. Однако, по мнению специалистов, пока рано говорить о полной победе над эпидемией, поскольку необходимо время для того, чтобы оценить, как поведет себя вирус и насколько эффективной окажется вакцинация.
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