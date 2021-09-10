https://ria.ru/20210910/covindex-1749466617.html

Covindex снизился после двух недель роста

Covindex снизился после двух недель роста - РИА Новости, 10.09.2021

Covindex снизился после двух недель роста

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:06

2021-09-10T10:06

2021-09-10T10:06

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился после двух недель роста подряд, опустившись на 1,7 пункта - до 79,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики - по ним он опустился на 5%, до 269 рублей. Средний чек по лимонам уменьшился на 3% (до 65 рублей), по гречке - на 2% (до 88 рублей), по медицинским маскам - также на 2% (до 57 рублей), по кусковому мылу - на 1% (до 86 рублей). По перчаткам он сохранился на прежнем уровне (135 рублей). Вырос средний чек только по туалетной бумаге - на 1%, до 71 рубля.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 79,8 пункта.Средства индивидуальной защиты сейчас не пользуются повышенным спросом у россиян, отметили аналитики "Платформы ОФД". Они предположили, что потребители сделали достаточные запасы еще на прошлой неделе - в ожидании начала делового сезона и учебного года.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии