Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/covindex-1749466617.html
Covindex снизился после двух недель роста
Covindex снизился после двух недель роста - РИА Новости, 10.09.2021
Covindex снизился после двух недель роста
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:06
2021-09-10T10:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_e04cdf0fd849e578bc0f1d663c1907ca.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился после двух недель роста подряд, опустившись на 1,7 пункта - до 79,8 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики - по ним он опустился на 5%, до 269 рублей. Средний чек по лимонам уменьшился на 3% (до 65 рублей), по гречке - на 2% (до 88 рублей), по медицинским маскам - также на 2% (до 57 рублей), по кусковому мылу - на 1% (до 86 рублей). По перчаткам он сохранился на прежнем уровне (135 рублей). Вырос средний чек только по туалетной бумаге - на 1%, до 71 рубля.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 79,8 пункта.Средства индивидуальной защиты сейчас не пользуются повышенным спросом у россиян, отметили аналитики "Платформы ОФД". Они предположили, что потребители сделали достаточные запасы еще на прошлой неделе - в ожидании начала делового сезона и учебного года.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_176b9194f4a3e18c89c007ad2733afd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:06 10.09.2021
 
Covindex снизился после двух недель роста

Covindex снизился после двух недель роста на 1,7 пункта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента
Медицинский работник у постели пациента - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился после двух недель роста подряд, опустившись на 1,7 пункта - до 79,8 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики - по ним он опустился на 5%, до 269 рублей. Средний чек по лимонам уменьшился на 3% (до 65 рублей), по гречке - на 2% (до 88 рублей), по медицинским маскам - также на 2% (до 57 рублей), по кусковому мылу - на 1% (до 86 рублей). По перчаткам он сохранился на прежнем уровне (135 рублей). Вырос средний чек только по туалетной бумаге - на 1%, до 71 рубля.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 79,8 пункта.
Средства индивидуальной защиты сейчас не пользуются повышенным спросом у россиян, отметили аналитики "Платформы ОФД". Они предположили, что потребители сделали достаточные запасы еще на прошлой неделе - в ожидании начала делового сезона и учебного года.
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 22:32Распространение коронавируса
Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния