https://ria.ru/20210910/borrel-1749562254.html

Боррель оценил формирование нового правительства в Ливане

Боррель оценил формирование нового правительства в Ливане - РИА Новости, 10.09.2021

Боррель оценил формирование нового правительства в Ливане

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал формирование правительства в Ливане во главе с Наджибом Микати, указал на важность проведения реформ в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:47

2021-09-10T16:47

2021-09-10T16:47

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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал формирование правительства в Ливане во главе с Наджибом Микати, указал на важность проведения реформ в стране и подготовки к выборам 2022 года.Ранее президентская канцелярия заявила, что Микати и президент Мишель Аун подписали указ о формировании нового правительства."Приветствую объявление о том, что президент Аун и новый премьер-министр Микати подписали указ о формировании правительства в Ливане. Теперь ключом к решению экономического, финансового и социального кризиса станет реализация назревших реформ и подготовка к выборам в 2022 году",- написал Боррель.ЕС неоднократно критиковал ливанских политиков за отсутствие прогресса в политическом урегулировании, что поставило страну на грань экономического и социального краха.Минувшим летом ЕС принял рамочный документ, подразумевающий введение санкций против тех, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию в Ливане.Ранее глава дипломатии ЕС, посетивший Бейрут, отметил, что по его впечатлениям, европейцы больше заинтересованы в поисках урегулирования конфликта, нежели сами ливанские политики.В состав нового правительства Ливана вошли 24 министра. Кресло главы МИД занял Абдаллах бу Хабиб, министром обороны стал Мурис Салим, министром информации назначен Джордж Кардахи, а новым главой МВД стал Басам Мауляви. Среди министров всего одна женщина - Нажля Рияши, она возглавила министерство государственного административного развития.Наджиб Микати 26 июля был уполномочен президентом сформировать новый кабинет министров. Переговоры между премьером и президентом сопровождались рядом разногласий и шли без ощутимого прогресса. Еще несколько недель назад ливанские политические эксперты не исключали вероятность отказа Микати от своего назначения в случае, если в ближайшее время согласие с главой государства не будет достигнуто.Назначению Микати предшествовали две отставки экс-премьера Саада Харии, отставка кабинета Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года и отказ Мустафы Адиба от назначения на пост премьера.С 17 октября 2019 года в Ливане разразился финансово-экономический кризис, оказалась практически парализована банковская система, начала обесцениваться национальная валюта параллельно росту цен на продукты.Весной для обсуждения политической и экономической ситуации Москву с официальным визитом посетили делегации от "Хезболлах", экс-премьер Харири, лидер СПД Джебран Басиль и другие общественно-политические ливанские деятели. Позже в столицу РФ приехал глава службы общей безопасности Аббас Ибрагим. МИД России неоднократно выражал обеспокоенность в связи с усугублением кризиса в Ливане и готовность оказать помощь при необходимости без вмешательства во внутренние дела страны. Готовность оказать всевозможную помощь Бейруту выразили Катар, Египет и ЛАГ. Франция практически сразу после взрыва выступила с инициативой и предложением оказать международную финансовую помощь при условии формирования эффективного правительства, способного провести необходимые реформы. При этом в Париже не исключили, что в случае усугубления кризиса могут быть введены санкции против политиков, которые тормозят процесс оздоровления государства.Тем временем в Ливане достиг критического уровня дефицит топлива, электроэнергии и медикаментов. Ситуацию усугубляют опасения новой волны коронавируса осенью, которая может окончательно разрушить то, что еще осталось от государства.

https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html

https://ria.ru/20210815/tanker-1745784090.html

https://ria.ru/20210808/livan-1744954117.html

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