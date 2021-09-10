https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html

Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 10.09.2021

Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:01

2021-09-10T10:01

2021-09-10T12:31

республика дагестан

происшествия

буйнакский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана.На кадрах видно, как силовики ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты. После перестрелки там обнаружили патроны и гранаты.Их засекли в лесу, предложили сдаться, однако те открыли огонь. Террористов нейтрализовали.При проведении операции никто не пострадал. Идут следственные действия.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html

буйнакский район

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2021

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Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков 2021-09-10T10:01 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)