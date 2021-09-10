https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 10.09.2021
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:01
2021-09-10T10:01
2021-09-10T12:31
республика дагестан
происшествия
буйнакский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана.На кадрах видно, как силовики ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты. После перестрелки там обнаружили патроны и гранаты.Их засекли в лесу, предложили сдаться, однако те открыли огонь. Террористов нейтрализовали.При проведении операции никто не пострадал. Идут следственные действия.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html
буйнакский район
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РИА Новости
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Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
2021-09-10T10:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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республика дагестан, происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:01 10.09.2021 (обновлено: 12:31 10.09.2021)
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Буйнакском районе Дагестана