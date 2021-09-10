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Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 10.09.2021
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:01
2021-09-10T12:31
республика дагестан
происшествия
буйнакский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана.На кадрах видно, как силовики ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты. После перестрелки там обнаружили патроны и гранаты.Их засекли в лесу, предложили сдаться, однако те открыли огонь. Террористов нейтрализовали.При проведении операции никто не пострадал. Идут следственные действия.
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буйнакский район
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РИА Новости
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353
60
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
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республика дагестан, происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:01 10.09.2021 (обновлено: 12:31 10.09.2021)
 
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Буйнакском районе Дагестана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана.
На кадрах видно, как силовики ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты. После перестрелки там обнаружили патроны и гранаты.
Их засекли в лесу, предложили сдаться, однако те открыли огонь. Террористов нейтрализовали.
При проведении операции никто не пострадал. Идут следственные действия.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 10:18
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Республика ДагестанПроисшествияБуйнакский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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