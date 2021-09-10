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Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе
Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе - РИА Новости, 10.09.2021
Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе
Экосистемы Байкала, Черного моря, Крыма, Кавказа и Каспийского моря, которые обладают уникальными видами флоры и фауны, наиболее других пострадают от видов... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:54
2021-09-10T13:00
общество
республика крым
байкал
каспийское море
зарядье
кавказ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экосистемы Байкала, Черного моря, Крыма, Кавказа и Каспийского моря, которые обладают уникальными видами флоры и фауны, наиболее других пострадают от видов растений, животных и насекомых, завезенных из других регионов, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ"."Инвазионные виды являются угрозой биоразнообразию тех регионов, где встречается наибольшее количество эндемиков. Под особенно большой угрозой находятся: Байкал, Черноморское побережье, Крым, Кавказ, Каспийское море", - говорится в докладе.Как уточняют авторы доклада, инвазионные виды на данных территориях вызывают деградацию редких видов флоры и фауны, как, например, гибель самшита на черноморском побережье Кавказа из-за случайного завоза с саженцами самшита из Италии огневки самшитовой, которая уничтожила тысячелетние растения. Также происходит деградация моллюсков Каспийского моря за счет завоза черноморских и азовских видов посредством грузовых судов.Аналогична ситуация с инвазионными видами и в более северных регионах, где из-за их активного внедрения произошла деградация сельскохозяйственных угодий, распространились природно-очаговые заболевания, попали под угрозу гибели охотничьи виды. Кроме уникальных природных комплексов страдают и зональные сообщества: например, борщевик сосновского представляет собой угрозу луговым и экотонным экосистемам, полностью разрушая их структуру.Большую опасность представляют собой ряд бактерий, в частности, цилиндроспермопсисы, способствующие цветению водоемов со слабым водообменом и вытесняющие аборигенные виды планктона.Как пояснил РИА Новости ландшафтный архитектор, инженер садово-паркового строительства парка "Зарядье" Игорь Сафиуллин, кладбища способствуют распространению инвазивных видов."Ассортимент высаживается настолько разнообразный, что биоразнообразию может позавидовать тропический лес - шутка, потому что вторичная сукцессия (последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим - ред.) происходит на каждом участке кладбища. Потому что хозяйственная деятельность на могилах ведётся настолько мозаично, что возможностям спорадических гибридизаций позавидуют все вирусы и бактерии планеты", - отметил Сафиуллин.
https://ria.ru/20210904/ugrozy-1748656153.html
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общество, республика крым, байкал, каспийское море, зарядье, кавказ
12:54 10.09.2021 (обновлено: 13:00 10.09.2021)
 
Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе

Госдоклад: биоразнообразию Байкала, Крыма и Кавказа угрожает нашествие видов-пришельцев

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экосистемы Байкала, Черного моря, Крыма, Кавказа и Каспийского моря, которые обладают уникальными видами флоры и фауны, наиболее других пострадают от видов растений, животных и насекомых, завезенных из других регионов, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".
"Инвазионные виды являются угрозой биоразнообразию тех регионов, где встречается наибольшее количество эндемиков. Под особенно большой угрозой находятся: Байкал, Черноморское побережье, Крым, Кавказ, Каспийское море", - говорится в докладе.
Остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
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В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
Как уточняют авторы доклада, инвазионные виды на данных территориях вызывают деградацию редких видов флоры и фауны, как, например, гибель самшита на черноморском побережье Кавказа из-за случайного завоза с саженцами самшита из Италии огневки самшитовой, которая уничтожила тысячелетние растения. Также происходит деградация моллюсков Каспийского моря за счет завоза черноморских и азовских видов посредством грузовых судов.
Аналогична ситуация с инвазионными видами и в более северных регионах, где из-за их активного внедрения произошла деградация сельскохозяйственных угодий, распространились природно-очаговые заболевания, попали под угрозу гибели охотничьи виды. Кроме уникальных природных комплексов страдают и зональные сообщества: например, борщевик сосновского представляет собой угрозу луговым и экотонным экосистемам, полностью разрушая их структуру.
Большую опасность представляют собой ряд бактерий, в частности, цилиндроспермопсисы, способствующие цветению водоемов со слабым водообменом и вытесняющие аборигенные виды планктона.
Как пояснил РИА Новости ландшафтный архитектор, инженер садово-паркового строительства парка "Зарядье" Игорь Сафиуллин, кладбища способствуют распространению инвазивных видов.
"Ассортимент высаживается настолько разнообразный, что биоразнообразию может позавидовать тропический лес - шутка, потому что вторичная сукцессия (последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим - ред.) происходит на каждом участке кладбища. Потому что хозяйственная деятельность на могилах ведётся настолько мозаично, что возможностям спорадических гибридизаций позавидуют все вирусы и бактерии планеты", - отметил Сафиуллин.
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:47В России
Эконадзор Иркутской области назвал причины нового загрязнения Байкала
 
ОбществоРеспублика КрымБайкалКаспийское мореЗарядьеКавказ
 
 
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