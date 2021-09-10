https://ria.ru/20210910/bioraznoobrazie-1749503624.html

Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе

Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе - РИА Новости, 10.09.2021

Биоразнообразию Байкала угрожают виды-пришельцы, говорится в госдокладе

Экосистемы Байкала, Черного моря, Крыма, Кавказа и Каспийского моря, которые обладают уникальными видами флоры и фауны, наиболее других пострадают от видов... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:54

2021-09-10T12:54

2021-09-10T13:00

общество

республика крым

байкал

каспийское море

зарядье

кавказ

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экосистемы Байкала, Черного моря, Крыма, Кавказа и Каспийского моря, которые обладают уникальными видами флоры и фауны, наиболее других пострадают от видов растений, животных и насекомых, завезенных из других регионов, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ"."Инвазионные виды являются угрозой биоразнообразию тех регионов, где встречается наибольшее количество эндемиков. Под особенно большой угрозой находятся: Байкал, Черноморское побережье, Крым, Кавказ, Каспийское море", - говорится в докладе.Как уточняют авторы доклада, инвазионные виды на данных территориях вызывают деградацию редких видов флоры и фауны, как, например, гибель самшита на черноморском побережье Кавказа из-за случайного завоза с саженцами самшита из Италии огневки самшитовой, которая уничтожила тысячелетние растения. Также происходит деградация моллюсков Каспийского моря за счет завоза черноморских и азовских видов посредством грузовых судов.Аналогична ситуация с инвазионными видами и в более северных регионах, где из-за их активного внедрения произошла деградация сельскохозяйственных угодий, распространились природно-очаговые заболевания, попали под угрозу гибели охотничьи виды. Кроме уникальных природных комплексов страдают и зональные сообщества: например, борщевик сосновского представляет собой угрозу луговым и экотонным экосистемам, полностью разрушая их структуру.Большую опасность представляют собой ряд бактерий, в частности, цилиндроспермопсисы, способствующие цветению водоемов со слабым водообменом и вытесняющие аборигенные виды планктона.Как пояснил РИА Новости ландшафтный архитектор, инженер садово-паркового строительства парка "Зарядье" Игорь Сафиуллин, кладбища способствуют распространению инвазивных видов."Ассортимент высаживается настолько разнообразный, что биоразнообразию может позавидовать тропический лес - шутка, потому что вторичная сукцессия (последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим - ред.) происходит на каждом участке кладбища. Потому что хозяйственная деятельность на могилах ведётся настолько мозаично, что возможностям спорадических гибридизаций позавидуют все вирусы и бактерии планеты", - отметил Сафиуллин.

https://ria.ru/20210904/ugrozy-1748656153.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/baykal-1746560456.html

республика крым

байкал

каспийское море

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, байкал, каспийское море, зарядье, кавказ