https://ria.ru/20210910/bezopasnost-1749481071.html

Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения

Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения - РИА Новости, 10.09.2021

Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения

Премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", в котором детям рассказывается о том, как как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", в котором детям рассказывается о том, как как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах, сигвеях и моноколесах, состоялась в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Фильм создан по инициативе областного ГИБДД и главного управления по информполитике области."Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе, у детей. В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше", - привели в пресс-службе слова главного госинспектора безопасности дорожного движения Московской области Виктора Кузнецова.Первыми зрителями фильма стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса "Звезда ЮИД" из Подмосковья.Как сообщил гендиректор ГК "Рики", правообладатель "Фиксиков" Марк Завадский, в пятницу проект будет доступен на онлайн-площадках, в YouTube и на телевидении.

https://ria.ru/20210909/obrazovanie-1749418997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)