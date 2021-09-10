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Новости Подмосковья
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Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения
Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения - РИА Новости, 10.09.2021
Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения
Премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", в котором детям рассказывается о том, как как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", в котором детям рассказывается о том, как как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах, сигвеях и моноколесах, состоялась в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Фильм создан по инициативе областного ГИБДД и главного управления по информполитике области."Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе, у детей. В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше", - привели в пресс-службе слова главного госинспектора безопасности дорожного движения Московской области Виктора Кузнецова.Первыми зрителями фильма стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса "Звезда ЮИД" из Подмосковья.Как сообщил гендиректор ГК "Рики", правообладатель "Фиксиков" Марк Завадский, в пятницу проект будет доступен на онлайн-площадках, в YouTube и на телевидении.
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московская область (подмосковье)
11:43 10.09.2021
 

Мультгерои расскажут детям Подмосковья о безопасности дорожного движения

© YouTube/ФиксикиКадр из анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер"
Кадр из анимационного фильма Фиксики - Гироскутер
© YouTube/Фиксики
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", в котором детям рассказывается о том, как как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах, сигвеях и моноколесах, состоялась в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Фильм создан по инициативе областного ГИБДД и главного управления по информполитике области.
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"Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе, у детей. В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше", - привели в пресс-службе слова главного госинспектора безопасности дорожного движения Московской области Виктора Кузнецова.
Первыми зрителями фильма стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса "Звезда ЮИД" из Подмосковья.
"Мы решили обратиться к создателям мультика, потому что это эффективное восприятие информации, с детьми говорят на одном языке. Надеемся, ребятам понравится", - сказала на премьере министр областного правительства по информационной политике Анастасия Звягина.
Как сообщил гендиректор ГК "Рики", правообладатель "Фиксиков" Марк Завадский, в пятницу проект будет доступен на онлайн-площадках, в YouTube и на телевидении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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