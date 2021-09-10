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Космонавт рассказал, как повлиял теракт 11 сентября на меры безопасности
Космонавт рассказал, как повлиял теракт 11 сентября на меры безопасности - РИА Новости, 10.09.2021
Космонавт рассказал, как повлиял теракт 11 сентября на меры безопасности
Охрана Космического центра им. Джонсона (входит в НАСА) после терактов 11 сентября 2001 года усилила меры безопасности, но в самом Хьюстоне повышения мер... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:10
2021-09-10T10:49
сша
вашингтон (город)
пенсильвания
наса
теракты 11 сентября (2001)
федор юрчихин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охрана Космического центра им. Джонсона (входит в НАСА) после терактов 11 сентября 2001 года усилила меры безопасности, но в самом Хьюстоне повышения мер безопасности видно не было, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, который в эти дни 20 лет назад проходил подготовку в США для полета на американском шаттле."Первые выводы из случившегося были сделаны очень оперативно, в первые же дни. Космический центр Джонсона располагается далеко от мест терактов, все друг друга знают, никаких посторонних там и так не было. Несмотря на это служба безопасности тут же ввела новые анкеты, которые заполняли все сотрудники центра Джонсона, в том числе и российская делегация. Потребовали обновить пароли на компьютерах, причем, принципиально на новые, более сложные и длинные. Меры усиления безопасности внедрялись несколько месяцев подряд", - рассказал он.А вот в городе заметного усиления мер безопасности не было, сообщил космонавт. "Все было тихо, спокойно, в прежнем режиме", - сказал Юрчихин.Почти 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из страшнейших терактов в истории человечества. Террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер ударил в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. По официальным данным, погибло около трех тысяч человек.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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сша
вашингтон (город)
пенсильвания
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сша, вашингтон (город), пенсильвания, наса, теракты 11 сентября (2001), федор юрчихин
09:10 10.09.2021 (обновлено: 10:49 10.09.2021)
 
Космонавт рассказал, как повлиял теракт 11 сентября на меры безопасности

Космонавт Юрчихин рассказал об изменении мер безопасности после теракта 11 сентября

© AP Photo / Chao Soi CheongВо время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Chao Soi Cheong
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Охрана Космического центра им. Джонсона (входит в НАСА) после терактов 11 сентября 2001 года усилила меры безопасности, но в самом Хьюстоне повышения мер безопасности видно не было, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, который в эти дни 20 лет назад проходил подготовку в США для полета на американском шаттле.
"Первые выводы из случившегося были сделаны очень оперативно, в первые же дни. Космический центр Джонсона располагается далеко от мест терактов, все друг друга знают, никаких посторонних там и так не было. Несмотря на это служба безопасности тут же ввела новые анкеты, которые заполняли все сотрудники центра Джонсона, в том числе и российская делегация. Потребовали обновить пароли на компьютерах, причем, принципиально на новые, более сложные и длинные. Меры усиления безопасности внедрялись несколько месяцев подряд", - рассказал он.
А вот в городе заметного усиления мер безопасности не было, сообщил космонавт. "Все было тихо, спокойно, в прежнем режиме", - сказал Юрчихин.
Почти 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из страшнейших терактов в истории человечества. Террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер ударил в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. По официальным данным, погибло около трех тысяч человек.
Читайте полный текст интервью >>>
Теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:00
США отказываются раскрыть тайну 11 сентября
 
СШАВашингтон (город)ПенсильванияНАСАТеракты 11 сентября (2001)Федор Юрчихин
 
 
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