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Бесланский террорист Кулаев обратился к омбудсмену Северной Осетии

Бесланский террорист Кулаев обратился к омбудсмену Северной Осетии - РИА Новости, 10.09.2021

Бесланский террорист Кулаев обратился к омбудсмену Северной Осетии

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил РИА Новости, что к нему обратился отбывающий пожизненный срок террорист Нурпаша... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:50

2021-09-10T12:50

2021-09-10T12:50

общество

приговор кулаеву. реакции

беслан

теракт в беслане (2004)

республика северная осетия - алания

россия

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ПЯТИГОРСК, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил РИА Новости, что к нему обратился отбывающий пожизненный срок террорист Нурпаша Кулаев, участвовавший в захвате заложников в Беслане, однако просьбы осужденного находятся вне его компетенции.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что террорист обратился к омбудсмену в Северной Осетии, в жалобе он сообщает о несогласии с рядом судебных моментов и отмечает, что адвокат защищал его некачественно."Не имею права комментировать персональные данные и содержание обращений. Да, действительно поступили два обращения, это определенные просьбы в отношении материалов своего дела. Не могу сказать, что эти обращения являются обращениями в пределах компетенции уполномоченного по правам человека в Северной Осетии... Больше процессуальные моменты обсуждались. На все входящие обращения будет дан ответ в сроки, установленные действующим законодательством", - заявил Цгоев, отвечая на вопрос о поступлении обращения от Кулаева.Террорист Нурпаша Кулаев отбывает наказание в исправительной колонии №18 "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он был признан виновным в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов взрывчатых веществ - всего восемь составов преступления.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащие).

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

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общество, приговор кулаеву. реакции, беслан, теракт в беслане (2004), республика северная осетия - алания, россия