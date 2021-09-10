https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве - РИА Новости, 10.09.2021
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
Специалисты прокомментировали случай смертельного отравления двух человек в Москве из-за арбуза. Их цитирует "МК". РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:14
2021-09-10T18:14
2021-09-10T23:20
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Специалисты прокомментировали случай смертельного отравления двух человек в Москве из-за арбуза. Их цитирует "МК".По мнению заведующего кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктора Шилова, в истории с гибелью москвичек может быть криминальный подтекст. Он предположил, что плод могли специально отравить.Нутрициолог Нина Козлова объяснила, почему употребление этого вида бахчевых не может привести к смерти."В случае с арбузом возможно нитритное и бактериальное отравление. Первое допустимо, когда человек пробует первый урожай, второе — когда корка повреждена и в мякоть попадают вредоносные бактерии. В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы", — отметила специалист.Она посоветовала проверять арбуз на нитраты и не покупать треснутый плод. Токсичность ягоды можно проверить, бросив кусочек мякоти в стакан с холодной водой. Если жидкость окрасилась, значит в арбузе есть нитраты, заключила Козлова.Ранее стало известно, что 9 сентября в Москве три члена одной семьи — мать, бабушка и 15-летняя девочка — были госпитализированы в одну из столичных больниц с отравлением. Бабушка и ребенок скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.Следователи возбудили уголовное дело и выехали в медицинское учреждение для выяснения обстоятельств случившегося."Магнит" также начал внутреннее расследование после сообщений о том, что семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице в Москве.
https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
18:14 10.09.2021 (обновлено: 23:20 10.09.2021)
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
Токсиколог заявил, что арбуз, от которого скончались два человека в Москве, могли отравить
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Специалисты прокомментировали случай смертельного отравления двух человек в Москве из-за арбуза. Их цитирует "МК"
.
По мнению заведующего кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктора Шилова, в истории с гибелью москвичек может быть криминальный подтекст. Он предположил, что плод могли специально отравить.
"На моей памяти еще не было такого, чтобы арбуз стал причиной отравления с летальным исходом", — сказал он.
Нутрициолог Нина Козлова объяснила, почему употребление этого вида бахчевых не может привести к смерти.
"В случае с арбузом возможно нитритное и бактериальное отравление. Первое допустимо, когда человек пробует первый урожай, второе — когда корка повреждена и в мякоть попадают вредоносные бактерии. В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы", — отметила специалист.
Она посоветовала проверять арбуз на нитраты и не покупать треснутый плод. Токсичность ягоды можно проверить, бросив кусочек мякоти в стакан с холодной водой. Если жидкость окрасилась, значит в арбузе есть нитраты, заключила Козлова.
Ранее стало известно, что 9 сентября в Москве
три члена одной семьи — мать, бабушка и 15-летняя девочка — были госпитализированы в одну из столичных больниц с отравлением. Бабушка и ребенок скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.
Следователи возбудили уголовное дело и выехали в медицинское учреждение для выяснения обстоятельств случившегося.
"Магнит" также начал внутреннее расследование после сообщений о том, что семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице в Москве.