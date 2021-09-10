https://ria.ru/20210910/arbuz-1749572729.html

В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз

В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз - РИА Новости, 10.09.2021

В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз

Корка без повреждений - один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:35

2021-09-10T17:35

2021-09-10T17:35

происшествия

москва

роскачество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корка без повреждений - один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Роскачество"."При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", - сообщили в организации.Там пояснили, что через такие трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, и в дальнейшем могут вызвать пищевые отравления. По той же причине, продолжили в организации, не рекомендуется покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена.Плод необходимо тщательно промыть - это важно для безопасности потребителя. "Перед тем, как нарезать арбуз, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов", - добавили в пресс-службе.В пятницу стало известно, что прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.

https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html

https://ria.ru/20210809/grushi-1744988791.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, роскачество