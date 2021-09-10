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В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз
В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз - РИА Новости, 10.09.2021
В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз
Корка без повреждений - один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:35
2021-09-10T17:35
2021-09-10T17:35
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роскачество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корка без повреждений - один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Роскачество"."При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", - сообщили в организации.Там пояснили, что через такие трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, и в дальнейшем могут вызвать пищевые отравления. По той же причине, продолжили в организации, не рекомендуется покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена.Плод необходимо тщательно промыть - это важно для безопасности потребителя. "Перед тем, как нарезать арбуз, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов", - добавили в пресс-службе.В пятницу стало известно, что прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html
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происшествия, москва, роскачество
В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хороший арбуз
"Роскачество": лучше покупать целым и без повреждений на корке