https://ria.ru/20210910/arbuz-1749556393.html

В Москве завели дело после смерти бабушки и внучки от отравления арбузом

В Москве завели дело после смерти бабушки и внучки от отравления арбузом - РИА Новости, 11.09.2021

В Москве завели дело после смерти бабушки и внучки от отравления арбузом

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пожилой женщины с внучкой, которые отравились арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-10T16:23

2021-09-10T16:23

2021-09-11T00:03

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пожилой женщины с внучкой, которые отравились арбузом, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Ранее в СМИ появились сообщения, что 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением, после чего двое из них скончались. Накануне они ели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Позднее московская прокуратура начала проверку.В СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Иванова добавила, что следователи выехали в городскую больницу. Все обстоятельства произошедшего уточняются.Позднее в сети магазинов "Магнит" начали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов, которая была в магазине на Совхозной.

https://ria.ru/20210906/mifi-1748546804.html

https://ria.ru/20210910/otravlenie-1749491779.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, смертельное отравление семьи в москве