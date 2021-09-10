https://ria.ru/20210910/arbuz-1749550537.html
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:02
2021-09-10T16:02
2021-09-10T23:21
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине."Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в информации.
https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
16:02 10.09.2021 (обновлено: 23:21 10.09.2021)
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
Прокуратура Москвы проверит информацию о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
"Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в информации.