https://ria.ru/20210910/arbuz-1749550537.html

В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз

В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз

Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:02

2021-09-10T16:02

2021-09-10T23:21

происшествия

москва

смертельное отравление семьи в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине."Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в информации.

https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве