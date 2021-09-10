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В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:02
2021-09-10T23:21
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине."Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в информации.
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
16:02 10.09.2021 (обновлено: 23:21 10.09.2021)
 
В Москве проверят информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз

Прокуратура Москвы проверит информацию о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сведений в СМИ об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 9 сентября три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка - были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
"Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в информации.
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