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Пользователи новых MacBook подадут в суд на компанию Apple
Пользователи новых MacBook подадут в суд на компанию Apple - РИА Новости, 10.09.2021
Пользователи новых MacBook подадут в суд на компанию Apple
Пользователи новых MacBook Pro и MacBook Air столкнулись с серьезной проблемой с экранами ноутбуков и намерены подать коллективный иск против Apple. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:52
2021-09-10T10:52
2021-09-10T15:55
технологии
apple
macbook
ноутбуки
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователи новых MacBook Pro и MacBook Air столкнулись с серьезной проблемой с экранами ноутбуков и намерены подать коллективный иск против Apple.Владельцы новых гаджетов, работающих на чипе M1, сообщили, что дисплей устройства трескается без видимой причины. Пользователи утверждают, что матрица получала повреждения, хотя никакого внешнего воздействия не было: фактически компьютер выходит из строя.Сбором информации о тех, кто столкнулся с подобным, занялась американская юридическая фирма Migliaccio & Rathod. Техническая поддержка Apple дает расплывчатые ответы на вопрос о проблеме, которая становится массовой. О признании брака речи пока и вовсе не идет.Хоть неполадки фиксируют по всему миру, коллективный иск подается лишь в США. Негарантийный ремонт треснувшего дисплея оценивается в 600 долларов (43 тысячи рублей по текущему курсу).
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технологии, apple, macbook, ноутбуки