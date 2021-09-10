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В Минздраве ответили на вопрос о возрастном цензе на покупку алкоголя
В Минздраве ответили на вопрос о возрастном цензе на покупку алкоголя - РИА Новости, 10.09.2021
В Минздраве ответили на вопрос о возрастном цензе на покупку алкоголя
Различные дискуссии о повышении минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России ведутся, вопрос серьёзный, его нужно обсуждать, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:23
2021-09-10T13:23
2021-09-10T13:23
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
олег салагай
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Различные дискуссии о повышении минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России ведутся, вопрос серьёзный, его нужно обсуждать, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Мы исходим из того, что это серьёзный вопрос, который должен серьезным образом обсуждаться, и, конечно, на сегодня мы находимся в точке общественной, общественно-политической, юридической дискуссии на этот счёт",- сказал Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости, отвечая на вопрос о повышении возрастного ценза для покупки крепкого алкоголя.Он отметил, что решения по этому поводу должны приниматься с учётом этой дискуссии.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), олег салагай, россия
В Минздраве ответили на вопрос о возрастном цензе на покупку алкоголя
Замминистра здравоохранения Салагай: дискуссия о цензе на покупку алкоголя ведется