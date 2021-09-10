https://ria.ru/20210910/alkogol-1749502579.html
Россия не является самой пьющей страной в мире, заявили в Минздраве
Россия не является самой пьющей страной в мире, заявили в Минздраве - РИА Новости, 10.09.2021
Россия не является самой пьющей страной в мире, заявили в Минздраве
Утверждение о том, что Россия является самой пьющей страной в мире, не соответствует действительности, потребление алкоголя в РФ снижается, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:50
2021-09-10T12:50
2021-09-10T12:50
общество
европа
здоровье - общество
олег салагай
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Утверждение о том, что Россия является самой пьющей страной в мире, не соответствует действительности, потребление алкоголя в РФ снижается, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай."Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно пораженной алкоголем, не соответствует действительности", - сказал Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.С 2008 по 2019 год потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения, с 2008 по 2020 год смертности от случайных отравлений алкоголем сократилась фактически на 60%, уточнил Салагай.
https://ria.ru/20201207/privychki-1587947124.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191111/1560791198.html
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общество, европа, здоровье - общество, олег салагай, россия
Россия не является самой пьющей страной в мире, заявили в Минздраве
Замминистра здравоохранения Олег Салагай: Россия не является самой пьющей страной