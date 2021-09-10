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В Египте опровергли нападение акулы на побережье Средиземного моря
В Египте опровергли нападение акулы на побережье Средиземного моря - РИА Новости, 10.09.2021
В Египте опровергли нападение акулы на побережье Средиземного моря
Министерство окружающей среды Египта выступило с заявлением по поводу сообщений в СМИ о якобы напавшей на мужчину акуле на побережье Средиземного моря: море... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:06
2021-09-10T23:06
в мире
египет
здоровье - общество
средиземное море
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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта выступило с заявлением по поводу сообщений в СМИ о якобы напавшей на мужчину акуле на побережье Средиземного моря: море безопасно, а ранения пострадавшего не соответствуют типичным для атаки акул.Ранее ряд египетских СМИ сообщили, что акула откусила часть руки 58-летнего мужчины, напав на него в трех километрах от берега в районе деревни Сиди Абдуррахман на Средиземном море.Министр окружающей среды Ясмин Фуад сообщила, что комитет специалистов пришел к выводу, что пострадавший – водолаз – не подвергался нападению акулы, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства."Врачи осмотрели рану и установили, что это порез острым предметом, а не из-за морского существа. Специалисты министерства также заключили, что рана не соответствует тем, что остаются при нападении акул на человека; она нанесена острым металлическим предметом", - говорится в сообщении.При этом специалисты все равно продолжают отслеживать ситуацию на побережье, чтобы гарантировать безопасность граждан, но министр подчеркнула, что на средиземноморском побережье Египта ни разу не фиксировались случаи нападения акул на человека.
https://ria.ru/20210828/suets-1747690693.html
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в мире, египет, здоровье - общество, средиземное море
23:06 10.09.2021
 
В Египте опровергли нападение акулы на побережье Средиземного моря

Власти Египта опровергли нападение акулы на мужчину на побережье Средиземного моря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта выступило с заявлением по поводу сообщений в СМИ о якобы напавшей на мужчину акуле на побережье Средиземного моря: море безопасно, а ранения пострадавшего не соответствуют типичным для атаки акул.
Ранее ряд египетских СМИ сообщили, что акула откусила часть руки 58-летнего мужчины, напав на него в трех километрах от берега в районе деревни Сиди Абдуррахман на Средиземном море.
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Министр окружающей среды Ясмин Фуад сообщила, что комитет специалистов пришел к выводу, что пострадавший – водолаз – не подвергался нападению акулы, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
"Врачи осмотрели рану и установили, что это порез острым предметом, а не из-за морского существа. Специалисты министерства также заключили, что рана не соответствует тем, что остаются при нападении акул на человека; она нанесена острым металлическим предметом", - говорится в сообщении.
При этом специалисты все равно продолжают отслеживать ситуацию на побережье, чтобы гарантировать безопасность граждан, но министр подчеркнула, что на средиземноморском побережье Египта ни разу не фиксировались случаи нападения акул на человека.
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