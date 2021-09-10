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Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано
Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано - РИА Новости, 10.09.2021
Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано
Американский актер Артур Метрано, получивший известность по роли лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет, сообщает издание... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:39
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский актер Артур Метрано, получивший известность по роли лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Гарри Метрано.Как сообщил сын артиста, его отец скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.Артур Метрано набрал популярность в качестве комика на многих американских телешоу, после чего его стали приглашать и для участия в фильмах. Он снимался в таких картинах, как "Разбивающий сердца" (1972), комедийном фильме "Всемирная история, часть первая" (1981), "На последнем дыхании" (1983) и других.В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал участвовать во многих проектах. Позднее его состояние улучшилось.
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флорида, лос-анджелес
01:39 10.09.2021 (обновлено: 02:39 10.09.2021)
 
Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано

В возрасте 84 лет умер актер Артур Метрано, снимавшийся в фильмах "Полицейская академия"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский актер Артур Метрано, получивший известность по роли лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Гарри Метрано.
Как сообщил сын артиста, его отец скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.
Артур Метрано набрал популярность в качестве комика на многих американских телешоу, после чего его стали приглашать и для участия в фильмах. Он снимался в таких картинах, как "Разбивающий сердца" (1972), комедийном фильме "Всемирная история, часть первая" (1981), "На последнем дыхании" (1983) и других.
В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал участвовать во многих проектах. Позднее его состояние улучшилось.
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