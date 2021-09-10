https://ria.ru/20210910/afganistan-1749592467.html

Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров

Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров

Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) заявили, что у них нет намерений узурпировать власть, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:09

2021-09-10T19:09

2021-09-10T19:38

в мире

афганистан

талибан

аль-каида

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сергей лавров

исламское государство

россия

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) заявили, что у них нет намерений узурпировать власть, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ситуацию с правами женщин и девочек в Афганистане, отметил министр, также необходимо решать."Мы услышали,... что они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана еще остаются - прежде всего ИГ*, отряды "Аль-Каиды"*. Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - сказал министр."Разрешить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе не только пуштунов, но и узбеков, и зарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала", - добавил Лавров.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, талибан, аль-каида, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, исламское государство, россия