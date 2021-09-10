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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749592467.html
Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров
Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров
Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) заявили, что у них нет намерений узурпировать власть, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:09
2021-09-10T19:38
в мире
афганистан
талибан
аль-каида
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
исламское государство
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) заявили, что у них нет намерений узурпировать власть, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ситуацию с правами женщин и девочек в Афганистане, отметил министр, также необходимо решать."Мы услышали,... что они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана еще остаются - прежде всего ИГ*, отряды "Аль-Каиды"*. Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - сказал министр."Разрешить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе не только пуштунов, но и узбеков, и зарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала", - добавил Лавров.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, талибан, аль-каида, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, исламское государство, россия
19:09 10.09.2021 (обновлено: 19:38 10.09.2021)
 
Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: талибы заявили, что у них нет никаких намерений узурпировать власть

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) заявили, что у них нет намерений узурпировать власть, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
Ситуацию с правами женщин и девочек в Афганистане, отметил министр, также необходимо решать.
"Мы услышали,... что они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана еще остаются - прежде всего ИГ*, отряды "Аль-Каиды"*. Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - сказал министр.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 16:28Захват власти в Афганистане талибами
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
"Разрешить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе не только пуштунов, но и узбеков, и зарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала", - добавил Лавров.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанАль-КаидаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровИсламское государствоРоссия
 
 
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