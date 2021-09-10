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Подмосковье принимает меры для недопущения реализации продукции с АЧС
Подмосковье принимает меры для недопущения реализации продукции с АЧС - РИА Новости, 10.09.2021
Подмосковье принимает меры для недопущения реализации продукции с АЧС
Власти Московской области принимают меры для недопущения реализации продукции, которая поступила из регионов, неблагополучных по африканской чуме свиней,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:45
2021-09-10T15:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Московской области принимают меры для недопущения реализации продукции, которая поступила из регионов, неблагополучных по африканской чуме свиней, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.С начала года очаги АЧС были выявлены в нескольких регионах России, в том числе в Псковской, Амурской, Курской, Владимирской областях. Как сообщает минсельхоз Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Сергея Воскресенского, регион благополучен по АЧС, с начала года специалисты провели более 16,5 тысячи исследований на африканскую чуму свиней. Ветеринарные лаборатории работают круглосуточно и без выходных, они оснащены и укомплектованы необходимыми средствами и техникой для выявления и ликвидации очагов АЧС."Особое внимание уделяется АЧС в дикой фауне. С начала текущего года уже проведено более 675 исследований материала диких кабанов", - отметил Воскресенский."Министр добавил, что также принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов", - подчеркивается в сообщении.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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московская область (подмосковье)
15:45 10.09.2021
 

Подмосковье принимает меры для недопущения реализации продукции с АЧС

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВспышка африканской чумы среди животных в Забайкальском крае
Вспышка африканской чумы среди животных в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Московской области принимают меры для недопущения реализации продукции, которая поступила из регионов, неблагополучных по африканской чуме свиней, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
С начала года очаги АЧС были выявлены в нескольких регионах России, в том числе в Псковской, Амурской, Курской, Владимирской областях. Как сообщает минсельхоз Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Сергея Воскресенского, регион благополучен по АЧС, с начала года специалисты провели более 16,5 тысячи исследований на африканскую чуму свиней. Ветеринарные лаборатории работают круглосуточно и без выходных, они оснащены и укомплектованы необходимыми средствами и техникой для выявления и ликвидации очагов АЧС.
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"Особое внимание уделяется АЧС в дикой фауне. С начала текущего года уже проведено более 675 исследований материала диких кабанов", - отметил Воскресенский.
"Министр добавил, что также принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов", - подчеркивается в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
 
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