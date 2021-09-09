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Тверская область
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Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"
Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021
Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"
Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:48
2021-09-09T21:09
тверская область
бологовский район
бологое
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района.Бологое Тверской области 9 сентября в числе других 12 российских городов на заседании оргкомитета "Победа" было удостоено звания "Город трудовой доблести"."Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, получили очень высокую оценку и достойный результат", - сказал на встрече с общественностью Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что с инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители.Четвертого мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.
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бологовский район, бологое, тверская область, игорь руденя
19:48 09.09.2021 (обновлено: 21:09 09.09.2021)
 

Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: Бологое заслуженно получило звание "Город воинской доблести"
Руденя: Бологое заслуженно получило звание Город воинской доблести - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района.
Бологое Тверской области 9 сентября в числе других 12 российских городов на заседании оргкомитета "Победа" было удостоено звания "Город трудовой доблести".
"Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, получили очень высокую оценку и достойный результат", - сказал на встрече с общественностью Руденя.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что с инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители.
"В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив "клин" между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тысячи бомб", - отметили в пресс-службе.
Четвертого мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.
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Тверская областьБологовский районБологоеТверская областьИгорь Руденя
 
 
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