19:48 09.09.2021 (обновлено: 21:09 09.09.2021)
Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: Бологое заслуженно получило звание "Город воинской доблести"
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района.
Бологое Тверской области 9 сентября в числе других 12 российских городов на заседании оргкомитета "Победа" было удостоено звания "Город трудовой доблести".
"Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, получили очень высокую оценку и достойный результат", - сказал на встрече с общественностью Руденя.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что с инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители.
"В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив "клин" между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тысячи бомб", - отметили в пресс-службе.
Четвертого мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.