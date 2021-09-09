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Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"

Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021

Руденя: Бологое заслуженно получило звание "Город трудовой доблести"

Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:48

2021-09-09T19:48

2021-09-09T21:09

тверская область

бологовский район

бологое

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Городу Бологое Тверской области заслуженно присвоено звание "Город трудовой доблести", заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района.Бологое Тверской области 9 сентября в числе других 12 российских городов на заседании оргкомитета "Победа" было удостоено звания "Город трудовой доблести"."Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, получили очень высокую оценку и достойный результат", - сказал на встрече с общественностью Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что с инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители.Четвертого мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.

https://ria.ru/20210906/rabota-1748915035.html

бологовский район

бологое

тверская область

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бологовский район, бологое, тверская область, игорь руденя