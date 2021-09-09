https://ria.ru/20210909/zinichev-1749365178.html

"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева

"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева - РИА Новости, 09.09.2021

"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева

Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:28

2021-09-09T15:28

2021-09-09T15:28

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека."Этого бы не случилось с немецким министром", — написал в комментариях под статьей немецкой газеты Die Welt Meinhart M.Читателей Daily Mail удивил героический поступок министра."Храбрец, как ни крути", — написал Realworkingclass."По ряду причин я не могу представить, чтобы кто-то из нашего правительства так поступил", — заявил Thuth_Reason."Интересно, кто из наших политиков рискнул бы жизнью ради спасения другого человека", — добавил octopussy."Каждый, кто погиб, пытаясь спасти чужую жизнь, заслуживает уважения", — заявил Georgievb.Читатель kukuf назвал Зиничева настоящим мужчиной и героем.Накануне МЧС сообщило о смерти министра на учениях в Красноярском крае. Зиничев погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет, он занял пост в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.

https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html

https://ria.ru/20210909/zinichev-1749324808.html

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в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев