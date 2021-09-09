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"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева
"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева - РИА Новости, 09.09.2021
"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева
Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:28
2021-09-09T15:28
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека."Этого бы не случилось с немецким министром", — написал в комментариях под статьей немецкой газеты Die Welt Meinhart M.Читателей Daily Mail удивил героический поступок министра."Храбрец, как ни крути", — написал Realworkingclass."По ряду причин я не могу представить, чтобы кто-то из нашего правительства так поступил", — заявил Thuth_Reason."Интересно, кто из наших политиков рискнул бы жизнью ради спасения другого человека", — добавил octopussy."Каждый, кто погиб, пытаясь спасти чужую жизнь, заслуживает уважения", — заявил Georgievb.Читатель kukuf назвал Зиничева настоящим мужчиной и героем.Накануне МЧС сообщило о смерти министра на учениях в Красноярском крае. Зиничев погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет, он занял пост в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
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в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
15:28 09.09.2021
 
"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева

Читатели западных изданий высказались о героической гибели главы МЧС России Зиничева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека.
"Этого бы не случилось с немецким министром", — написал в комментариях под статьей немецкой газеты Die Welt Meinhart M.
"Именно, потому что ему бы не хватило смелости сделать такой шаг", — ответил ему Claus K.
Читателей Daily Mail удивил героический поступок министра.
"Храбрец, как ни крути", — написал Realworkingclass.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
"По ряду причин я не могу представить, чтобы кто-то из нашего правительства так поступил", — заявил Thuth_Reason.
"Интересно, кто из наших политиков рискнул бы жизнью ради спасения другого человека", — добавил octopussy.
"Они (русские) такие. Когда горел торговый центр в Кемерове, они стихийно бросились спасать других. <…> Новая Европа таких понять не может", — написал пользователь 1001 в комментариях под статьей болгарской газеты "Дневник".
"Каждый, кто погиб, пытаясь спасти чужую жизнь, заслуживает уважения", — заявил Georgievb.
Читатель kukuf назвал Зиничева настоящим мужчиной и героем.
Накануне МЧС сообщило о смерти министра на учениях в Красноярском крае. Зиничев погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет, он занял пост в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.
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Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
 
В миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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