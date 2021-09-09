"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева
Читатели западных изданий высказались о героической гибели главы МЧС России Зиничева
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели европейских газет восхитились поступком главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Арктике, спасая человека.
"Этого бы не случилось с немецким министром", — написал в комментариях под статьей немецкой газеты Die Welt Meinhart M.
"Именно, потому что ему бы не хватило смелости сделать такой шаг", — ответил ему Claus K.
Читателей Daily Mail удивил героический поступок министра.
"Храбрец, как ни крути", — написал Realworkingclass.
"По ряду причин я не могу представить, чтобы кто-то из нашего правительства так поступил", — заявил Thuth_Reason.
"Интересно, кто из наших политиков рискнул бы жизнью ради спасения другого человека", — добавил octopussy.
"Они (русские) такие. Когда горел торговый центр в Кемерове, они стихийно бросились спасать других. <…> Новая Европа таких понять не может", — написал пользователь 1001 в комментариях под статьей болгарской газеты "Дневник".
"Каждый, кто погиб, пытаясь спасти чужую жизнь, заслуживает уважения", — заявил Georgievb.
Читатель kukuf назвал Зиничева настоящим мужчиной и героем.
Накануне МЧС сообщило о смерти министра на учениях в Красноярском крае. Зиничев погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет, он занял пост в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.