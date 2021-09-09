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Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве - РИА Новости, 09.09.2021
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве
Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и погибших в подмосковном Ногинске. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:30
2021-09-09T16:20
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и погибших в подмосковном Ногинске.Путин в четверг начал заседание Российского организационного комитета "Победа" со слов о погибшем в среду главе МЧС. Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника."Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", - сказал президент.Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
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россия
ногинск
московская область (подмосковье)
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), погиб глава мчс зиничев
14:30 09.09.2021 (обновлено: 16:20 09.09.2021)
 
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве

Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Зиничеве

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и погибших в подмосковном Ногинске.
Путин в четверг начал заседание Российского организационного комитета "Победа" со слов о погибшем в среду главе МЧС. Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время минуты молчания в память о главе МЧС РФ Евгении Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 12:24
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
"Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", - сказал президент.
Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
Погиб как спасатель. Глава МЧС Евгений Зиничев
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае.
1 из 12

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
2 из 12

Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае.
3 из 12

"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

© Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Евгению Зиничеву было 55 лет.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время демонстрационных учений МЧС РФ в рамках XII Международного салона средств обеспечения безопасности Комплексная безопасность-2019
4 из 12

Евгению Зиничеву было 55 лет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.

 Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев после встречи президента РФ Владимира Путина с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
5 из 12

Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанк

В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.

Министр МЧС РФ России Евгений Зиничев на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. На норильской ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
6 из 12

В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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© РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
7 из 12

Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на церемонии возложения цветов к памятникам пожарным, спасателям и ветеранам МЧС в Москве в рамках мероприятий в честь Дня спасателя РФ
8 из 12

Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке
9 из 12

"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев после облета пострадавших от природных пожаров территорий региона прибыл в поселок Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения в 4,5 га
10 из 12

"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время посещения пожарно-спасательной части №2 ФГКУ 1 отряд ФПС по Чеченской Республикев городе Грозном
11 из 12

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Евгений Зиничев
12 из 12

Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС Арктической зоны и спасая жизнь человека, сообщили в МЧС.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 12

Зиничев погиб, бросившись вслед за оператором, который поскользнулся и сорвался с выступа в воду.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель", — написала в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 12

Евгению Зиничеву было 55 лет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 12

Зиничев возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В декабре 2020 года ему присвоили звание генерала армии.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Перейти в фотобанк
7 из 12

Владимиру Путину доложили о гибели Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
8 из 12

Российские политики и общественные деятели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью министра.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", — сказал о Зиничеве первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком", — отметил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 12

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал трагическую гибель главы МЧС, бывшего врио губернатора региона Евгения Зиничева утратой не только для тех, кто его знал.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Смерть Евгения Зиничева — это огромная потеря для МЧС и всей страны, убежден секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
 
Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Погиб глава МЧС Зиничев
 
 
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