https://ria.ru/20210909/zinichev-1749351444.html

Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве

Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве - РИА Новости, 09.09.2021

Путин объявил минуту молчания в память о погибшем Зиничеве

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и погибших в подмосковном Ногинске. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:30

2021-09-09T14:30

2021-09-09T16:20

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и погибших в подмосковном Ногинске.Путин в четверг начал заседание Российского организационного комитета "Победа" со слов о погибшем в среду главе МЧС. Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника."Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", - сказал президент.Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.

https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749324126.html

россия

ногинск

московская область (подмосковье)

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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), погиб глава мчс зиничев