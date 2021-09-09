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https://ria.ru/20210909/zinichev-1749324808.html
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями - РИА Новости, 09.09.2021
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:28
2021-09-09T12:28
происшествия
норильск
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. В ряде СМИ появились и другие версии случившегося."Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
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происшествия, норильск, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
12:28 09.09.2021
 
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями

Песков: реальная версия гибели Зиничева одна, все остальное — кощунственные измышления

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. В ряде СМИ появились и другие версии случившегося.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:03
Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев
"Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту.
Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
09:29
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
 
ПроисшествияНорильскДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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