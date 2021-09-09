https://ria.ru/20210909/zinichev-1749324808.html
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями - РИА Новости, 09.09.2021
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:28
2021-09-09T12:28
2021-09-09T12:28
происшествия
норильск
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. В ряде СМИ появились и другие версии случившегося."Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html
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происшествия, норильск, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Песков: реальная версия гибели Зиничева одна, все остальное — кощунственные измышления