https://ria.ru/20210909/zinichev-1749324808.html

Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями

Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями - РИА Новости, 09.09.2021

Песков назвал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями

Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:28

2021-09-09T12:28

2021-09-09T12:28

происшествия

норильск

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена, все остальное - это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. В ряде СМИ появились и другие версии случившегося."Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html

норильск

россия

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происшествия, норильск, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев