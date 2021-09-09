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МЧС подтвердило дату прощания с Зиничевым

МЧС подтвердило дату прощания с Зиничевым - РИА Новости, 09.09.2021

МЧС подтвердило дату прощания с Зиничевым

МЧС России подтвердило, что прощание с трагически погибшим на учениях в Норильске главой ведомства Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в Москве, а похороны - в РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:45

2021-09-09T10:45

2021-09-09T10:49

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погиб глава мчс зиничев

санкт-петербург

евгений зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МЧС России подтвердило, что прощание с трагически погибшим на учениях в Норильске главой ведомства Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в Москве, а похороны - в Санкт-Петербурге."Церемония прощания с министром МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании НЦУКС по адресу: город Москва, улица Ватутина, 1 с 09.00 до 10.30", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.Ведомство уточняет, что похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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