https://ria.ru/20210909/zapad-2021-1749403713.html

В Калининградской области открыли учения "Запад-2021"

В Калининградской области открыли учения "Запад-2021" - РИА Новости, 09.09.2021

В Калининградской области открыли учения "Запад-2021"

В Калининградской области прошла церемония открытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:17

2021-09-09T18:17

2021-09-09T19:30

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министерство обороны рф (минобороны рф)

балтийский флот вмф россии

александр носатов (вице-адмирал)

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ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ (Калининградская обл.), 9 сен — РИА Новости. В Калининградской области прошла церемония открытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны России."Основные мероприятия состоялись на территории полигона Правдинский, который предназначен для проведений стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий с воинскими частями и подразделениями армейского корпуса Балтийского флота", — рассказали в ведомстве.Командующий флотом адмирал Александр Носатов сообщил о готовности к проведению маневров. Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса.Мероприятия также прошли на территории морского десантного полигона Хмелевка, в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы.Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.По данным Минобороны, в маневрах на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html

https://ria.ru/20210906/pogovorit-1748925853.html

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в мире, безопасность, армия, белоруссия, калининградская область, министерство обороны рф (минобороны рф), балтийский флот вмф россии, александр носатов (вице-адмирал), россия, "запад-2021" (военные учения)