18:17 09.09.2021 (обновлено: 19:30 09.09.2021)
В Калининградской области открыли учения "Запад-2021"
Минобороны: российско-белорусские учения "Запад-2021" открыли в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время российско-белорусских стратегических учений в Калининградской области
ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ (Калининградская обл.), 9 сен — РИА Новости. В Калининградской области прошла церемония открытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны России.
"Основные мероприятия состоялись на территории полигона Правдинский, который предназначен для проведений стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий с воинскими частями и подразделениями армейского корпуса Балтийского флота", — рассказали в ведомстве.
Командующий флотом адмирал Александр Носатов сообщил о готовности к проведению маневров. Церемония завершилась общим торжественным прохождением боевой техники и военнослужащих армейского корпуса.
Мероприятия также прошли на территории морского десантного полигона Хмелевка, в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы.
Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.
Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.
По данным Минобороны, в маневрах на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
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