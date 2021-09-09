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Центробанк предложил изменить порядок вступления законов в силу

Центробанк предложил изменить порядок вступления законов в силу - РИА Новости, 09.09.2021

Центробанк предложил изменить порядок вступления законов в силу

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о необходимости ввести временные промежутки в процесс принятия некоторых законов. Об этом пишет РБК. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:01

2021-09-09T11:01

2021-09-09T11:01

экономика

сергей швецов

осаго

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о необходимости ввести временные промежутки в процесс принятия некоторых законов. Об этом пишет РБК.По его словам, речь идет о тех документах, к которым предполагается принять подзаконные нормативные акты. В качестве примера он привел релизный подход самого Центробанка, который вводит новые меры не ранее чем через полгода после публикации документа. Это, в свою очередь, дает возможность финансовым организациям заранее подготовиться к изменениям."У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона", — заявил Швецов.При этом директор правого департамента Минэкономразвития Лев Горшанок отметил, что такой подход уже применяется в отношении законов, касающихся обязательных требований для бизнеса. Центробанк же предлагает использовать этот механизм для всех вступающих в силу законов во избежание определенных "авралов". Причиной одного из них, по данным источника РБК, стал закон об отмене обязательного техосмотра для получения автомобилистами ОСАГО: страховщики не могли приступить к выполнению новых требований, так как не знали, какие доработки необходимы в ИТ-системе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bitkoin-1745485585.html

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экономика, сергей швецов, осаго, россия