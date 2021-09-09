https://ria.ru/20210909/zaderzhanie-1749401240.html

В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"

В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии" - РИА Новости, 09.09.2021

В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"

Спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия завершилась, вооруженный мужчина задержан,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:04

2021-09-09T18:04

2021-09-09T18:12

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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия завершилась, вооруженный мужчина задержан, транслирует телекомпания "Рустави 2".“Завершился процесс задержания захватчика. На месте были мобилизованы полицейские и спецназ. Ожидаем официального заявления МВД", - сообщает телекомпания.Число заложников, которых удерживал захватчик, пока неизвестно. Все они были недавно освобождены.Вооруженный мужчина ворвался в филиал банка в четверг. По предварительной информации, он требовал определенную денежную сумму.

https://ria.ru/20210902/grabitel-1748415025.html

грузия

кахетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, мвд грузии, кахетия