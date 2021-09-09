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В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"
В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии" - РИА Новости, 09.09.2021
В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"
Спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия завершилась, вооруженный мужчина задержан,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:04
2021-09-09T18:04
2021-09-09T18:12
грузия
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мвд грузии
кахетия
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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Спецоперация по задержанию вооруженного захватчика филиала "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия завершилась, вооруженный мужчина задержан, транслирует телекомпания "Рустави 2".“Завершился процесс задержания захватчика. На месте были мобилизованы полицейские и спецназ. Ожидаем официального заявления МВД", - сообщает телекомпания.Число заложников, которых удерживал захватчик, пока неизвестно. Все они были недавно освобождены.Вооруженный мужчина ворвался в филиал банка в четверг. По предварительной информации, он требовал определенную денежную сумму.
https://ria.ru/20210902/grabitel-1748415025.html
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грузия, в мире, мвд грузии, кахетия
18:04 09.09.2021 (обновлено: 18:12 09.09.2021)
В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"
Рустави 2: в Кварели задержали вооруженного захватчика "Банка Грузии"