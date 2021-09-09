https://ria.ru/20210909/vzryv-1749270952.html

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек - РИА Новости, 09.09.2021

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске выросло до четырех человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T00:20

2021-09-09T00:20

2021-09-09T02:28

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске выросло до четырех человек, сообщает региональный главк МЧС.В 00.12 из-под завалов извлекли тело женщины.Около семи вечера в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов извлекли три тела, включая тело девочки-подростка.Хлопок газовоздушной смеси произошел в среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20210908/traur-1749264395.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в ногинске