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Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек
Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек - РИА Новости, 09.09.2021
Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске выросло до четырех человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T00:20
2021-09-09T00:20
2021-09-09T02:28
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске выросло до четырех человек, сообщает региональный главк МЧС.В 00.12 из-под завалов извлекли тело женщины.Около семи вечера в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов извлекли три тела, включая тело девочки-подростка.Хлопок газовоздушной смеси произошел в среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.
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взрыв газа в жилом доме в ногинске
00:20 09.09.2021 (обновлено: 02:28 09.09.2021)
Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех человек
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске выросло до четырех человек