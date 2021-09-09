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Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты

Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты - РИА Новости, 09.09.2021

Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты

Пострадавшим из-за взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты, заявил РИА Новости глава Богородского городского округа... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:31

2021-09-09T13:31

2021-09-09T13:31

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавшим из-за взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты, заявил РИА Новости глава Богородского городского округа Игорь Сухин."По выплатам. Сегодня с утра всем написавшим заявление выплаты уже произвели. Дальше происходит написание, по поступлению написанных заявлений выплаты продолжаются", - сказал Сухин.Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210908/gaz-1749200560.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске