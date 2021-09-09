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Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты - РИА Новости, 09.09.2021
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
Пострадавшим из-за взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты, заявил РИА Новости глава Богородского городского округа... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:31
2021-09-09T13:31
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавшим из-за взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты, заявил РИА Новости глава Богородского городского округа Игорь Сухин."По выплатам. Сегодня с утра всем написавшим заявление выплаты уже произвели. Дальше происходит написание, по поступлению написанных заявлений выплаты продолжаются", - сказал Сухин.Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей.
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ногинск
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв газа в жилом доме в ногинске
13:31 09.09.2021
 
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Ногинске начали поступать выплаты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавшим из-за взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты, заявил РИА Новости глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
"По выплатам. Сегодня с утра всем написавшим заявление выплаты уже произвели. Дальше происходит написание, по поступлению написанных заявлений выплаты продолжаются", - сказал Сухин.
Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении дома в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи, для одиноких людей – 50 тысяч рублей.
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:27
Названа причина взрыва в Ногинске
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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